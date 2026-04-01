« La Corse dans le Polar » : une conférence d’Isabelle-Rachel Casta à Bastia

Ce mardi 28 Avril à 18 heures, place Vattelapesca à Bastia, l’association littéraire Musanostra propose une conférence avec Isabelle-Rachel Casta une passionne pour la sérialité et les littératures criminelles, dirigeant la collection « Séries policières » aux éditions Garnier-Minard et fantastiques, ainsi que la culture « young adult » : son dernier ouvrage porte sur la SF et le prochain parlera de la Dark Romance. Avec elle, place aux Corses des séries noires, personnages emblématiques d'une tendance lourde du polar : le country noir . Entrée libre