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Handball N2 : Corte – Ile-Rousse veut faire mieux que l’an passé


Mario Grazi le Vendredi 1 Mai 2026 à 15:08

Sauvé à trois journées de la fin, Corte – Ile-Rousse se rendra ce samedi à Gap pour gagner et faire mieux que la saison passée. Et pour cela, Adrien Magne disposera d’un groupe au complet et compétitif pour affronter cette formation qui occupe l’avant dernière place du classement général.



Handball N2 : Corte – Ile-Rousse veut faire mieux que l’an passé
Le 18 avril dernier, Corte – Ile-Rousse accueillait la formation de La Valette. Un match important pour les locaux puisque synonyme de maintien en cas de victoire. Certes, La Valette ne jouait plus rien dans ce championnat, pour autant, les Varois ont joué leur match à fond et ont posé quelques problèmes aux insulaires. « Surtout en seconde période. Ils n’ont jamais baissé les bras mais nous avons fait un match plein pour nous imposer finalement assez facilement avec six buts d’avance : 37-31 et tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. C’est une belle satisfaction car nous validons notre ticket pour la N2 la saison prochaine d’autant que nous avons acquis le maintien à trois journées de la fin, à l’inverse de la saison dernière où nous avions dû attendre la dernière journée du championnat pour nous sauver. Mais nous ne voulons pas en rester là. Même si nous avons validé notre maintien, nous voulons faire mieux que l’an passé au point de vue comptable et cela passe par une victoire à Gap ce samedi. Nous voulons atteindre les 11 résultats positifs cette saison. Nous serions alors particulièrement satisfaits de cette saison », a expliqué Adrien Magne, le coach cortenais.


Après une semaine de repos, le groupe s’est entraîné très sérieusement ces derniers jours et il est clair que les joueurs n’ont pas l’intention de faire de la figuration à Gap, le plus long déplacement de l’année ! Certes, le coach aurait pu effectuer des rotations et intégrer les jeunes à ce groupe, « c’était l’idée au départ, mais j’ai souhaité aligner sur la feuille de match Alex Coggia, qui revient de blessure, et qui devrait effectuer le dernier déplacement de sa carrière. J’ai privilégié le côté humain en intégrant donc Alex aux côtés de Galibert, Rafini et Ribeiro. Un groupe d’amis qui mérite d’être sur la feuille de match ».
Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 16 heures.

Le groupe sera composé comme suit : Ribeiro, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Ceccarini, Marc-Ange et Paul-Marie Pannequin-Poggioli, Gimenez, Galibert, Chamekh, Niang, Rafini.
 




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