Avis de décès - Vivario

Annie Perelli, son épouse,
Manon Perelli et Michaël Andreani,
Cyrielle Perelli et Julien Kraeuter,
Julien Perelli et Letizia Alfonsi,
Ses enfants,
Raphaël, son petit-fils adoré,
Marie-Antoinette Pantalacci et Daniel Mercier,
Madeleine et Michel Castanier,
Ses sœurs et beaux-frères,
Denis et Chantal Beauguitte,
Jocelyne Beauguitte et Gérard Meyer,
Évelyne Beauguitte et Thierry Toullec,
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
Gaëlle, Adrien, Julie, David, Jean-Philippe, Antoine et Marie,
Jessica, Anthony, Nathalie, Stephen, Nicolas et Vaitea,
Ses nièces et neveux,
Christiane Casanova,
Philippe Casanova,
Rose-Hélène De Balmann,
Ses cousins,
Claude et Elisabeth Pantalacci,
Parents, amis et alliés,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
M. Jean-Jacques Perelli
Survenu le 30 avril 2026 à l’âge de 71 ans
La famille recevra les condoléances à partir de ce samedi 2 mai, 10 h, en l’Espace funéraire Picchetti, les collines du Vazzio à Ajaccio.
La levée de corps aura lieu lundi 4 mai à 10h45. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 11h, suivie de la crémation.
Ni fleurs, ni couronnes. L’urne funéraire sera inhumée à Vivario ultérieurement.
La famille tient à remercier le service des soins palliatifs de l’hôpital d’Ajaccio pour sa grande gentillesse et son dévouement.
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