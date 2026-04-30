Avis de décès - Vivario

De Vivario





Annie Perelli, son épouse,







Manon Perelli et Michaël Andreani,



Cyrielle Perelli et Julien Kraeuter,



Julien Perelli et Letizia Alfonsi,



Ses enfants,







Raphaël, son petit-fils adoré,







Marie-Antoinette Pantalacci et Daniel Mercier,



Madeleine et Michel Castanier,



Ses sœurs et beaux-frères,







Denis et Chantal Beauguitte,



Jocelyne Beauguitte et Gérard Meyer,



Évelyne Beauguitte et Thierry Toullec,



Ses beaux-frères et ses belles-sœurs,







Gaëlle, Adrien, Julie, David, Jean-Philippe, Antoine et Marie,



Jessica, Anthony, Nathalie, Stephen, Nicolas et Vaitea,



Ses nièces et neveux,







Christiane Casanova,



Philippe Casanova,



Rose-Hélène De Balmann,



Ses cousins,







Claude et Elisabeth Pantalacci,







Parents, amis et alliés,







Ont la douleur de vous faire part du décès de







M. Jean-Jacques Perelli



Survenu le 30 avril 2026 à l’âge de 71 ans







La famille recevra les condoléances à partir de ce samedi 2 mai, 10 h, en l’Espace funéraire Picchetti, les collines du Vazzio à Ajaccio.



La levée de corps aura lieu lundi 4 mai à 10h45. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 11h, suivie de la crémation.



Ni fleurs, ni couronnes. L’urne funéraire sera inhumée à Vivario ultérieurement.







La famille tient à remercier le service des soins palliatifs de l’hôpital d’Ajaccio pour sa grande gentillesse et son dévouement.

