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Avis de décès - Vivario


La rédaction le Vendredi 1 Mai 2026 à 10:12

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.





Avis de décès - Vivario
 
De Vivario

 

Annie Perelli, son épouse,

 

Manon Perelli et Michaël Andreani,

Cyrielle Perelli et Julien Kraeuter,

Julien Perelli et Letizia Alfonsi,

Ses enfants,

 

Raphaël, son petit-fils adoré,

 

Marie-Antoinette Pantalacci et Daniel Mercier,

Madeleine et Michel Castanier,

Ses sœurs et beaux-frères,

 

Denis et Chantal Beauguitte,

Jocelyne Beauguitte et Gérard Meyer,

Évelyne Beauguitte et Thierry Toullec,

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, 

 

Gaëlle, Adrien, Julie, David, Jean-Philippe, Antoine et Marie,

Jessica, Anthony, Nathalie, Stephen, Nicolas et Vaitea,

Ses nièces et neveux,

 

Christiane Casanova,

Philippe Casanova,

Rose-Hélène De Balmann,

Ses cousins,

 

Claude et Elisabeth Pantalacci,

 

Parents, amis et alliés, 

 

Ont la douleur de vous faire part du décès de 

 

M. Jean-Jacques Perelli

Survenu le 30 avril 2026 à l’âge de 71 ans

 

La famille recevra les condoléances à partir de ce samedi 2 mai, 10 h, en l’Espace funéraire Picchetti, les collines du Vazzio à Ajaccio.

La levée de corps aura lieu lundi 4 mai à 10h45. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 11h, suivie de la crémation.

Ni fleurs, ni couronnes. L’urne funéraire sera inhumée à Vivario ultérieurement.

 

La famille tient à remercier le service des soins palliatifs de l’hôpital d’Ajaccio pour sa grande gentillesse et son dévouement.





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