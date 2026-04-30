CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Entre douze et quatorze ans de prison requis contre Mickaël Ettori 30/04/2026 Le 2e REP de Calvi célèbre Camerone. Deux jours dédiés à la mémoire, l’engagement et la fidélité 30/04/2026 Logement social à Ajaccio : un office sous pression, entre contraintes financières et volonté de relance 30/04/2026 Ajaccio - Contrôlé sous cocaïne et porteur de drogue, un récidiviste condamné à deux ans de prison ferme 30/04/2026

A màghjina - Marina di Negru, maraviglia di Capicorsu


le Vendredi 1 Mai 2026 à 07:20

Baignée par une mer limpide, la marine de Negru, sur le littoral d'Olmeta di Capi corsu, dévoile d'abord sa tour du 16e siècle, sentinelle immobile face à l’horizon. Entre galets, ruisseau et falaise, le lieu respire une beauté brute, presque hors du temps sur la côte ouest du Cap Corse.
Si, vous aussi comme Serge Vignali, avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos