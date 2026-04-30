A màghjina - Marina di Negru, maraviglia di Capicorsu
Baignée par une mer limpide, la marine de Negru, sur le littoral d'Olmeta di Capi corsu, dévoile d'abord sa tour du 16e siècle, sentinelle immobile face à l’horizon. Entre galets, ruisseau et falaise, le lieu respire une beauté brute, presque hors du temps sur la côte ouest du Cap Corse.
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