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Ajaccio - Contrôlé sous cocaïne et porteur de drogue, un récidiviste condamné à deux ans de prison ferme


La rédaction le Jeudi 30 Avril 2026 à 19:22

Interpellé le 17 mars lors d’un contrôle routier à Ajaccio, un homme positif à la cocaïne et porteur de stupéfiants a été jugé en comparution immédiate. Déjà connu de la justice et en état de récidive, il a été condamné à 36 mois de prison, dont 24 mois ferme, avec maintien en détention, ainsi qu’à l’annulation de son permis et à une interdiction de conduire pendant deux ans



(Archives CNI)
(Archives CNI)
Un homme a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel d’Ajaccio après son interpellation, le 17 mars, lors d’un contrôle routier en ville. Au volant de son véhicule, il avait été contrôlé positif à la cocaïne. Les policiers avaient également découvert sur lui 5,4 grammes de cette substance, répartis en huit doses.
L’enquête a mis en évidence d’autres infractions similaires. Le prévenu a ainsi été renvoyé devant la justice pour plusieurs conduites sous stupéfiants commises auparavant, ainsi qu’une conduite sous l’emprise de l’alcool. À l’audience, il a affirmé ne garder que peu de souvenirs des faits.
Déjà connu de la justice et jugé en état de récidive légale, il a comparu en comparution immédiate après un placement en détention provisoire dans l’attente des résultats d’analyses.
Le tribunal l’a condamné à trois ans de prison, dont deux ans ferme, avec maintien en détention. Une obligation de soins pendant deux ans a également été prononcée.
Son permis de conduire a été annulé, assorti d’une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant deux ans. Le scooter utilisé ainsi que les sommes d’argent retrouvées sur lui ont été confisqués.




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