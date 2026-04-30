Ajaccio - Contrôlé sous cocaïne et porteur de drogue, un récidiviste condamné à deux ans de prison ferme

(Archives CNI)
Un homme a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel d’Ajaccio après son interpellation, le 17 mars, lors d’un contrôle routier en ville. Au volant de son véhicule, il avait été contrôlé positif à la cocaïne. Les policiers avaient également découvert sur lui 5,4 grammes de cette substance, répartis en huit doses.
L’enquête a mis en évidence d’autres infractions similaires. Le prévenu a ainsi été renvoyé devant la justice pour plusieurs conduites sous stupéfiants commises auparavant, ainsi qu’une conduite sous l’emprise de l’alcool. À l’audience, il a affirmé ne garder que peu de souvenirs des faits.
Déjà connu de la justice et jugé en état de récidive légale, il a comparu en comparution immédiate après un placement en détention provisoire dans l’attente des résultats d’analyses.
Le tribunal l’a condamné à trois ans de prison, dont deux ans ferme, avec maintien en détention. Une obligation de soins pendant deux ans a également été prononcée.
Son permis de conduire a été annulé, assorti d’une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant deux ans. Le scooter utilisé ainsi que les sommes d’argent retrouvées sur lui ont été confisqués.
L’enquête a mis en évidence d’autres infractions similaires. Le prévenu a ainsi été renvoyé devant la justice pour plusieurs conduites sous stupéfiants commises auparavant, ainsi qu’une conduite sous l’emprise de l’alcool. À l’audience, il a affirmé ne garder que peu de souvenirs des faits.
Déjà connu de la justice et jugé en état de récidive légale, il a comparu en comparution immédiate après un placement en détention provisoire dans l’attente des résultats d’analyses.
Le tribunal l’a condamné à trois ans de prison, dont deux ans ferme, avec maintien en détention. Une obligation de soins pendant deux ans a également été prononcée.
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