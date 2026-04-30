A vélo ou à pied, un défi sportif à vivre en famille, le 6 mai à Lecci

Organisée par la communauté de communes du Sud-Corse, « A Sfida » revient après un essai concluant l’an dernier, puisque lors de la première édition, une quinzaine de familles s’étaient présentées sur la ligne de départ. « On proposait jusqu’à l’an dernier des randonnées à vélo, à l’occasion de l’opération nationale Mai à vélo, explique Barbara Baghioni, de la Communauté de communes Sud-Corse. On a voulu faire évoluer la formule lsur quelque chose de plus familial. »A savoir un duo parent-enfant : l’adulte est en mode running et passe le relais à sa progéniture à vélo. L’idée est de progresser sur une boucle de 2 à 4 km, qui varie selon les niveaux, sur et autour du complexe sportif de Lecci qui comporte notamment une pump track. Derrière cette course accessible à tous, la CCSC affiche ses priorités : encourager les mobilités actives, lutter contre la sédentarité et donner le goût du sport dès le plus jeune âge. Dans un esprit d’équipe, de ceux qui soudent les familles !- 9h30 : Accueil et remise des dossards ;- 10h15 : départ de la course ;- 11h : remise des prix ;- 12h : moment de convivialité offert par la CCSC.