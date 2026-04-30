A vélo ou à pied, un défi sportif à vivre en famille, le 6 mai à Lecci

L'an dernier, une quinzaine de familles ont participé à la première édition à Lecci. PHOTO COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD CORSE
Organisée par la communauté de communes du Sud-Corse, « A Sfida » revient après un essai concluant l’an dernier, puisque lors de la première édition, une quinzaine de familles s’étaient présentées sur la ligne de départ. « On proposait jusqu’à l’an dernier des randonnées à vélo, à l’occasion de l’opération nationale Mai à vélo, explique Barbara Baghioni, de la Communauté de communes Sud-Corse. On a voulu faire évoluer la formule lsur quelque chose de plus familial. »
A savoir un duo parent-enfant : l’adulte est en mode running et passe le relais à sa progéniture à vélo. L’idée est de progresser sur une boucle de 2 à 4 km, qui varie selon les niveaux, sur et autour du complexe sportif de Lecci qui comporte notamment une pump track. Derrière cette course accessible à tous, la CCSC affiche ses priorités : encourager les mobilités actives, lutter contre la sédentarité et donner le goût du sport dès le plus jeune âge. Dans un esprit d’équipe, de ceux qui soudent les familles !
Le programme
- 9h30 : Accueil et remise des dossards ;
- 10h15 : départ de la course ;
- 11h : remise des prix ;
- 12h : moment de convivialité offert par la CCSC.
« A Sfida, Bike & Run in famidda », ce mercredi 6 mai au stade de Lecci. Gratuit. A partir de 5 ans. Du matériel peut être fourni sur demande. Pour s’inscrire, c’est ici.
A savoir un duo parent-enfant : l’adulte est en mode running et passe le relais à sa progéniture à vélo. L’idée est de progresser sur une boucle de 2 à 4 km, qui varie selon les niveaux, sur et autour du complexe sportif de Lecci qui comporte notamment une pump track. Derrière cette course accessible à tous, la CCSC affiche ses priorités : encourager les mobilités actives, lutter contre la sédentarité et donner le goût du sport dès le plus jeune âge. Dans un esprit d’équipe, de ceux qui soudent les familles !
Le programme
- 9h30 : Accueil et remise des dossards ;
- 10h15 : départ de la course ;
- 11h : remise des prix ;
- 12h : moment de convivialité offert par la CCSC.
« A Sfida, Bike & Run in famidda », ce mercredi 6 mai au stade de Lecci. Gratuit. A partir de 5 ans. Du matériel peut être fourni sur demande. Pour s’inscrire, c’est ici.
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