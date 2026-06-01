Bac philo en Corse : des sujets inattendus mais des lycéens plutôt sereins

Comme chaque année, les candidats devaient choisir entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. Les intitulés portaient sur la maîtrise de nos paroles, la possibilité d'être heureux quand les autres ne le sont pas, et un texte de Friedrich Nietzsche extrait de l'ouvrage Humain, trop humain sur l'esprit scientifique. Des thématiques que peu d'élèves avaient véritablement anticipées.



Une fois les copies rendues, sur le parvis du lycée du Fango à Bastia, les mines étaient globalement détendues. "Je ne pensais vraiment pas que ça allait tomber sur le langage ou le bonheur. Je révisais plutôt des notions classiques comme la liberté, le devoir ou la vérité", confie Thea, qui a finalement choisi le sujet sur le bonheur. Soulagée, elle ressort de l'épreuve "confiante à 70%."



Pierre-Philippe, également lycéen au Fango, a opté pour la dissertation sur la maîtrise de nos paroles. "J'ai d'abord pensé que oui, on était maître de notre parole, puis j'ai nuancé avec le fait qu'on pouvait se faire influencer par notre inconscient, par certaines substances comme l'alcool ou la drogue, ou par certaines émotions qui peuvent impacter nos paroles." Le jeune homme ne cachait pas que l'exercice n'était pas sa matière de prédilection: "Dans tous les cas, la philo ce n'est pas trop mon truc. Je pensais le vivre pire, au final ça allait." Il vise la moyenne et ressort "pas trop déçu, mais pas confiant non plus."



Désormais, les lycéens devront se concentrer sur leurs deux épreuves de spécialité avant de se tourner vers l'ultime grande étape de leur scolarité : le Grand Oral. Les résultats définitifs du baccalauréat seront dévoilés au début du mois de juillet.

