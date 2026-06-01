Incendies : les réserves communales de Haute-Corse en première ligne

Si cette alerte concerne en premier lieu la Corse-du-Sud, plusieurs secteurs de Haute-Corse présentent déjà des signes préoccupants d’assèchement de la végétation. La Balagne et le nord du Cap Corse figurent notamment parmi les zones où la situation se tend progressivement.

Dans ce contexte, les réserves communales de sécurité civile (RCSC) de Haute-Corse s’apprêtent à reprendre pleinement leur mission de surveillance et de prévention. Le département compte aujourd’hui quinze réserves communales regroupant 125 bénévoles et disposant de 17 véhicules de surveillance et de première intervention. Ces moyens seront prochainement déployés dans le cadre de l’Ordre départemental d’opérations « Feux de forêts », qui doit être signé par la nouvelle préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier.





Un maillon essentiel de la défense des forêts

Créées par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les réserves communales constituent un outil de proximité particulièrement adapté aux territoires ruraux et forestiers. Placées sous l’autorité des maires, elles permettent de mobiliser des citoyens bénévoles au service de la protection de leur commune. Durant la saison estivale, leurs missions sont multiples : surveillance des massifs, signalement précoce des départs de feu, information du public, appui logistique aux services de secours et, lorsque les conditions le permettent, tentative de contenir un départ d’incendie. Cette capacité de réaction immédiate représente un atout majeur dans une île où chaque minute peut être décisive.





Un engagement bénévole au service de l’intérêt général

Malgré leur efficacité reconnue, les réserves communales doivent relever plusieurs défis. Les contraintes liées au bénévolat, le renouvellement des effectifs, l’entretien des véhicules ou encore le financement des équipements constituent autant de difficultés auxquelles les communes sont régulièrement confrontées. Pour autant, l’engagement des femmes et des hommes qui composent ces structures demeure exemplaire. Leur connaissance fine du terrain, des pistes forestières et des secteurs sensibles constitue une ressource précieuse pour l’ensemble de la chaîne opérationnelle. À l’heure où les épisodes climatiques extrêmes tendent à se multiplier, les réserves communales apparaissent plus que jamais comme une réponse pertinente aux enjeux de sécurité civile. Elles participent pleinement au maillage défensif de proximité qui complète l’action des sapeurs-pompiers de Haute-Corse et des moyens nationaux mobilisés par l’État.





Une mobilisation collective face à un risque croissant

La campagne estivale qui s’ouvre s’annonce particulièrement sensible. Dans ce contexte, la coordination entre les collectivités locales, les réserves communales, le Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse et les services de l’État sera déterminante pour préserver les populations, les habitations et les espaces naturels. Au-delà des moyens engagés, la prévention demeure l’affaire de tous. Le respect des consignes de sécurité, la prudence lors des activités de plein air et la vigilance de chacun restent les premiers remparts contre les incendies