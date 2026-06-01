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Borgo : un motard blessé dans un accident de la circulation


Léana Serve le Mardi 16 Juin 2026 à 17:38

Un accident de la circulation impliquant une moto et une voiture a eu lieu peu après midi ce mardi sur la route du village de Borgo. Le motard, en urgence relative, a été pris charge par les pompiers de Lucciana et évacué sur le centre hospitalier de Bastia.







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