CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Diana Saliceti, chanteuse et propriétaire d'un ranch 17/06/2026 Deux randonneuses secourues à Calenzana et Farinole 16/06/2026 Borgo : un motard blessé dans un accident de la circulation 16/06/2026 Autonomie de la Corse : le collectif Massimu Susini demande des “garanties anti-mafia” dans le débat parlementaire 16/06/2026

Deux randonneuses secourues à Calenzana et Farinole


Léana Serve le Mardi 16 Juin 2026 à 17:40

Deux opérations de secours en montagne ont été menées aujourd’hui en Haute-Corse. La première a eu lieu à Calenzana, sur le secteur de Bonifato, où une randonneuse a fait une chute à proximité de la route vers 11h30. Sur place, les pompiers de Calvi ont sollicité l'intervention du groupe montagne des sapeurs-pompiers (GMSP) de Haute-Corse, qui ont procédé à l'hélitreuillage de la victime avec le Dragon 2B, avant de la transporter au centre hospitalier de Bastia. Dans la foulée, l'équipe montagne des sapeurs-pompiers, toujours à bord du Dragon 2B, ont secouru une randonneuse égarée sur les hauteurs de Farinole. Cette dernière a été récupérée saine et sauve, selon le CODIS.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos