Deux randonneuses secourues à Calenzana et Farinole
Léana Serve le Mardi 16 Juin 2026 à 17:40
Deux opérations de secours en montagne ont été menées aujourd’hui en Haute-Corse. La première a eu lieu à Calenzana, sur le secteur de Bonifato, où une randonneuse a fait une chute à proximité de la route vers 11h30. Sur place, les pompiers de Calvi ont sollicité l'intervention du groupe montagne des sapeurs-pompiers (GMSP) de Haute-Corse, qui ont procédé à l'hélitreuillage de la victime avec le Dragon 2B, avant de la transporter au centre hospitalier de Bastia. Dans la foulée, l'équipe montagne des sapeurs-pompiers, toujours à bord du Dragon 2B, ont secouru une randonneuse égarée sur les hauteurs de Farinole. Cette dernière a été récupérée saine et sauve, selon le CODIS.