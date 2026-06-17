U tempu in Corsica
La rédaction le Mercredi 17 Juin 2026 à 07:00
Le beau temps est toujours de mise sur l'ensemble de la Corse qui échappe à la canicule qui étouffe une grande partie du continent. Les températures pourront tout de même atteindre jusqu'à 30°C dans le centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Françoise Geronimi)