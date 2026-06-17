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A màghjina - A Via Lattea face a guardia nant'à e muntagne corse


La rédaction le Mercredi 17 Juin 2026 à 07:10

Au-dessus des montagnes corses, la Voie Lactée semble veiller en gardienne. Lors d’une nuit claire au refuge de Petra Piana, Nicolas Calistri a réussi à capturer un cliché exceptionnel où les détails du centre galactique se détachent au-dessus de la silhouette montagneuse, révélant la richesse du ciel nocturne insulaire.
Si, comme Nicolas Calistri, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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