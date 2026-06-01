Portivechju - Le 8e Challenge Claude Papi pour l'OM

our accéder à la rencontre décisive, les Marseillais avaient éliminé dans le dernier carré la Gorilla Academy 1 à 0. alors que les Héraultais prenaient le meilleur sur les Nantais triple tenant du titre sur cette même marque.

La finale allait être indécise mais ce sont les Olympiens qui, sur un penalty inscrit en seconde période, l'emportaient sur le score de 1 à 0. Dans la petite finale, le FC Nantes affrontait la Gorilla Academy . Les deux équipes étaient dos à dos au terme du temps réglementaire. Il fallait en passer par la séance de tirs au but. Un exercice qui souriait aux Nantais qui s'imposaient 4 TAB à 2.

La remise des prix qui s'est déroulée en présence du maire Jean-Christophe Angelini, de la famille de Claude Papi, de nombreux membres du Conseil Municipal et de l'ensemble des bénévoles, ainsi que de Julien Magiotti le Lavallois et ancien Bastiais et de Juliane Guillot la joueuse porto-vecchiaise championne de France U19 avec l'OL, a permis de récompenser tous les participants.