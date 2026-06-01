Portivechju - Le 8e Challenge Claude Papi pour l'OM

our accéder à la rencontre décisive, les Marseillais avaient éliminé dans le dernier carré la Gorilla Academy 1 à 0. alors que les Héraultais prenaient le meilleur sur les Nantais triple tenant du titre sur cette même marque.
La finale allait être indécise mais ce sont les Olympiens qui, sur un penalty inscrit en seconde période, l'emportaient sur le score de 1 à 0. Dans la petite finale, le FC Nantes affrontait la Gorilla Academy . Les deux équipes étaient dos à dos au terme du temps réglementaire. Il fallait en passer par la séance de tirs au but. Un exercice qui souriait aux Nantais qui s'imposaient 4 TAB à 2.
La remise des prix qui s'est déroulée en présence du maire Jean-Christophe Angelini, de la famille de Claude Papi, de nombreux membres du Conseil Municipal et de l'ensemble des bénévoles, ainsi que de Julien Magiotti le Lavallois et ancien Bastiais et de Juliane Guillot la joueuse porto-vecchiaise championne de France U19 avec l'OL, a permis de récompenser tous les participants.
La finale allait être indécise mais ce sont les Olympiens qui, sur un penalty inscrit en seconde période, l'emportaient sur le score de 1 à 0. Dans la petite finale, le FC Nantes affrontait la Gorilla Academy . Les deux équipes étaient dos à dos au terme du temps réglementaire. Il fallait en passer par la séance de tirs au but. Un exercice qui souriait aux Nantais qui s'imposaient 4 TAB à 2.
La remise des prix qui s'est déroulée en présence du maire Jean-Christophe Angelini, de la famille de Claude Papi, de nombreux membres du Conseil Municipal et de l'ensemble des bénévoles, ainsi que de Julien Magiotti le Lavallois et ancien Bastiais et de Juliane Guillot la joueuse porto-vecchiaise championne de France U19 avec l'OL, a permis de récompenser tous les participants.
Le tableau final
Quarts de finale: OM bat SCB 2-0, Gorilla Academy bat AS Monaco 2-0, Montpellier bat Cagliari 1-0, Nantes et PSG 0-0 (Nantes vainqueur aux TAB.
Demi-finales: OM bat Gorilla Academy 1-0, Montpellier bat FC Nantes 1-0.
Finale pour la 3e place; FC Nantes bat Gorillla Academy aux TAB
Finale: Olympique de Marseille bat Montpellier 1-0.
Pour la petite histoire voici le palmarès de cette version 2026:
Meilleur gardien: Maxence Lacombe (SFC)
Meilleur buteur: Ruben Carosi (Cagliari)
Meilleur joueur: Naël Ben Saïd (Gorilla Academy)
Fait Play: PSG.
Meilleur club amateur corse; FJEB
Meilleur public: JS Bonifacio
Rendez-vous est déjà pris en 2027 pour la 9e éditio
Demi-finales: OM bat Gorilla Academy 1-0, Montpellier bat FC Nantes 1-0.
Finale pour la 3e place; FC Nantes bat Gorillla Academy aux TAB
Finale: Olympique de Marseille bat Montpellier 1-0.
Pour la petite histoire voici le palmarès de cette version 2026:
Meilleur gardien: Maxence Lacombe (SFC)
Meilleur buteur: Ruben Carosi (Cagliari)
Meilleur joueur: Naël Ben Saïd (Gorilla Academy)
Fait Play: PSG.
Meilleur club amateur corse; FJEB
Meilleur public: JS Bonifacio
Rendez-vous est déjà pris en 2027 pour la 9e éditio
-
A màghjina - A torra Capannella tra mare è stelle
-
U tempu in Corsica
-
Bastia - Angélique et Stéphane : 206 km à pied sur la Via Francigena pour rejoindre Rome
-
Festi’Run 2026 - Beau succès pour la 2e édition à Bastia
-
Air Corsica inaugure sa nouvelle liaison Vienne-Bastia avec deux vols hebdomadaires jusqu'à fin septembre