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Portivechju - Le 8e Challenge Claude Papi pour l'OM


GAP le Lundi 15 Juin 2026 à 07:30

Après de trois jours d'intense compétition, la 8e édition du Challenge Claude Papi, réservée aux U13 sur du football à onze, s'est achevée ce dimanche après-midi au stade du Pruneddu par la finale qui a opposé l'Olympique de Marseille au club de Montpellier.



Portivechju - Le 8e Challenge Claude Papi pour l'OM
our accéder à la rencontre décisive, les Marseillais avaient éliminé dans le dernier carré la Gorilla Academy 1 à 0. alors que les Héraultais prenaient le meilleur sur les Nantais triple tenant du titre sur cette même marque. 
La finale allait être indécise mais ce sont les Olympiens qui, sur un penalty inscrit en seconde période, l'emportaient sur le score de 1 à 0. Dans la petite finale, le FC Nantes affrontait la Gorilla Academy . Les deux équipes étaient dos à dos au terme du temps réglementaire. Il fallait en passer par la séance de tirs au but. Un exercice qui souriait aux Nantais qui s'imposaient 4 TAB à 2.
La remise des prix qui s'est déroulée en présence du maire Jean-Christophe Angelini, de la famille de Claude Papi, de nombreux membres du Conseil Municipal et de l'ensemble des bénévoles, ainsi que de Julien Magiotti le Lavallois et ancien Bastiais et de Juliane Guillot la joueuse porto-vecchiaise championne de France U19 avec l'OL, a permis de récompenser tous les participants.

Le tableau final

Portivechju - Le 8e Challenge Claude Papi pour l'OM
Quarts de finale: OM bat SCB 2-0, Gorilla Academy bat AS Monaco 2-0, Montpellier bat Cagliari 1-0, Nantes et PSG 0-0 (Nantes vainqueur aux TAB.
Demi-finales: OM bat Gorilla Academy 1-0, Montpellier bat FC Nantes 1-0.
Finale pour la 3e place; FC Nantes bat Gorillla Academy aux TAB
Finale: Olympique de Marseille bat Montpellier 1-0.

Pour la petite histoire voici le palmarès de cette version 2026:
Meilleur gardien: Maxence Lacombe (SFC)
Meilleur buteur: Ruben Carosi (Cagliari)
Meilleur joueur: Naël  Ben Saïd (Gorilla Academy)
Fait Play: PSG.
Meilleur club amateur corse; FJEB
Meilleur public: JS Bonifacio

Rendez-vous est déjà pris en 2027 pour la 9e éditio

Portivechju - Le 8e Challenge Claude Papi pour l'OM





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