Air Corsica inaugure sa nouvelle liaison Vienne-Bastia avec deux vols hebdomadaires jusqu'à fin septembre

Le premier vol reliant directement Vienne à Bastia a été accueilli ce dimanche 14 juin à l'aéroport de Bastia-Poretta. À son arrivée à 11h55 , l'équipage a été reçu par Adrien Gandolfi, directeur opérationnel de l'aéroport, en présence de Johan Piercecchi, chef d'escale d'Air Corsica.

Malgré une escale de courte durée, le temps compris entre l'atterrissage à 11h55 et le redécollage vers Vienne à 13 heures a permis aux représentants de la compagnie et de l'aéroport d'échanger et de marquer symboliquement l'ouverture de cette nouvelle ligne internationale.



Une nouvelle ouverture vers l'Autriche

Cette liaison s'inscrit dans la stratégie de développement du réseau international d'Air Corsica et vise à renforcer l'attractivité touristique de Bastia et de la Haute-Corse auprès de la clientèle autrichienne.

Elle offre également aux voyageurs corses la possibilité de rejoindre directement Vienne, capitale réputée pour son patrimoine impérial, sa richesse culturelle et musicale, ainsi que son architecture mêlant édifices baroques, palais historiques et vastes espaces verts.

Au-delà de l'aspect touristique, cette nouvelle desserte entend favoriser les échanges économiques et culturels entre la Corse et l'une des principales métropoles d'Europe centrale.



Deux vols par semaine jusqu'au 30 septembre

La ligne Vienne-Bastia sera exploitée du 14 juin au 30 septembre 2026 à raison de deux fréquences hebdomadaires, en Airbus A320 de 180 sièges, représentant une offre totale de 11 712 sièges sur l'ensemble de la saison.