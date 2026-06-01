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Bastia accueille le premier vol direct d’Austrian Airlines en provenance de Vienne


La rédaction le Mardi 2 Juin 2026 à 16:52

L’aéroport de Bastia-Poretta a accueilli ce mardi 2 juin le premier vol direct de la compagnie Austrian Airlines en provenance de Vienne. À son arrivée, l’appareil a été reçu par Pierre-François Novella, directeur de l’aéroport, en présence du commandant de bord et de son équipage. Pour marquer l’événement, Philipp Schwanzer, responsable Réseau d’Austrian Airlines, ainsi qu’Isabelle Roeder, chef d’escale Nice-Corse pour le groupe Lufthansa, avaient également fait le déplacement.



Bastia accueille le premier vol direct d’Austrian Airlines en provenance de Vienne
Au total, 156 passagers ont débarqué sur le tarmac bastiais lors de cette première liaison. Malgré un programme serré, les différents acteurs ont tenu à souligner l’importance de l’arrivée de la compagnie nationale autrichienne en Haute-Corse et leur volonté commune de développer durablement les échanges aériens entre l’Autriche et l’île.Cette nouvelle desserte permet désormais de relier Bastia à Vienne en 1 h 35.


Un nouveau marché touristique pour la Haute-Corse
Pour l’aéroport de Bastia, cette liaison ouvre de nouvelles perspectives sur le marché autrichien, considéré comme porteur pour la destination Corse. Elle représente également une opportunité supplémentaire pour les professionnels du tourisme insulaire. À l’inverse, les voyageurs corses bénéficient désormais d’un accès direct à Vienne, capitale autrichienne réputée pour son patrimoine historique, sa vie culturelle et sa qualité de vie.


« Un marché européen stratégique »
Pour Pierre-François Novella, cette ouverture confirme l’attractivité croissante de la Corse auprès des compagnies européennes.
« Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui le premier vol reliant Vienne à Bastia. Nous saluons l’engagement d’Austrian Airlines, qui témoigne de l’attractivité croissante de notre île sur ce marché européen stratégique » a souligné le directeur de l'aéroport. «Nous souhaitons exprimer notre soutien et réaffirmer notre engagement aux côtés du groupe Lufthansa afin d’accompagner durablement le développement du trafic aérien vers la Corse depuis l’Allemagne, désormais depuis l’Autriche, et potentiellement depuis d’autres bases européennes exploitées par le groupe. »

Toujours est-il qu'avec cette nouvelle liaison, Austrian Airlines renforce la présence du groupe Lufthansa en Corse et ajoute une destination supplémentaire au réseau international desservant l’aéroport de Bastia-Poretta durant la saison estivale.


La ligne Vienne-Bastia en chiffres

Période d’exploitation : du 2 juin au 29 septembre 2026
Fréquences : 2 vols par semaine (mardi et samedi)
Appareil : Airbus A320 de 180 sièges
Capacité totale sur la saison : 12 600 sièges
Temps de vol : 1 h 35
 
Horaires

La liaison est assurée chaque mardi et samedi :
Vienne-Bastia : départ à 8h05, arrivée à 9h40.
Bastia - Vienne : départ à 10h30, arrivée à 12h05.





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