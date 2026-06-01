Bastia accueille le premier vol direct d’Austrian Airlines en provenance de Vienne

Au total, 156 passagers ont débarqué sur le tarmac bastiais lors de cette première liaison. Malgré un programme serré, les différents acteurs ont tenu à souligner l’importance de l’arrivée de la compagnie nationale autrichienne en Haute-Corse et leur volonté commune de développer durablement les échanges aériens entre l’Autriche et l’île.Cette nouvelle desserte permet désormais de relier Bastia à Vienne en 1 h 35.





Un nouveau marché touristique pour la Haute-Corse

Pour l’aéroport de Bastia, cette liaison ouvre de nouvelles perspectives sur le marché autrichien, considéré comme porteur pour la destination Corse. Elle représente également une opportunité supplémentaire pour les professionnels du tourisme insulaire. À l’inverse, les voyageurs corses bénéficient désormais d’un accès direct à Vienne, capitale autrichienne réputée pour son patrimoine historique, sa vie culturelle et sa qualité de vie.





« Un marché européen stratégique »

Pour Pierre-François Novella, cette ouverture confirme l’attractivité croissante de la Corse auprès des compagnies européennes.

« Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui le premier vol reliant Vienne à Bastia. Nous saluons l’engagement d’Austrian Airlines, qui témoigne de l’attractivité croissante de notre île sur ce marché européen stratégique » a souligné le directeur de l'aéroport. «Nous souhaitons exprimer notre soutien et réaffirmer notre engagement aux côtés du groupe Lufthansa afin d’accompagner durablement le développement du trafic aérien vers la Corse depuis l’Allemagne, désormais depuis l’Autriche, et potentiellement depuis d’autres bases européennes exploitées par le groupe. »



Toujours est-il qu'avec cette nouvelle liaison, Austrian Airlines renforce la présence du groupe Lufthansa en Corse et ajoute une destination supplémentaire au réseau international desservant l’aéroport de Bastia-Poretta durant la saison estivale.