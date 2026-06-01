Loi SURE : les avocats du barreau de Bastia mobilisés sur les marches du Palais de justice

Le cœur du problème : le projet de loi SURE prévoit d'introduire un "plaider-coupable criminel", permettant à un auteur de crime de négocier sa peine directement avec le procureur de la République, sans véritable audience publique. "La victime pourrait participer à cette audience mais de manière extrêmement réduite, sa parole ne serait plus vraiment entendue", explique Linda Piperi. Exit donc les débats contradictoires, les expertises, les témoignages. "Tout ça n'existerait plus dans ce plaider-coupable."



Face à la mobilisation nationale des barreaux, le garde des Sceaux a déjà reculé : le plaider-coupable ne s'appliquerait plus aux crimes sexuels mais uniquement aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Un recul jugé largement insuffisant. "Notre crainte c'est qu'à l'avenir cette loi soit élargie, puisque le principe serait voté", prévient la vice-bâtonnier Marc-Antoine Luca, qui pointe également d'autres dispositions préoccupantes, comme l'élargissement du fichier génétique. "Il y a d'autres dispositions peut-être encore plus attentatoires aux droits du citoyen."



Les conséquences concrètes ? Pour les accusés, le risque de reconnaître des faits dont ils ne sont pas coupables pour obtenir un procès plus rapide. Pour les victimes, celui de ne jamais avoir voix au chapitre. "Le risque, c'est de ne jamais avoir réellement de procès, de parole à l'audience", résume Linda Piperi.

