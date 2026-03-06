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Les brèves

Un banc rouge au collège de Baleone  31/05/2026

Un banc rouge au collège de Baleone
L'association Femmes Solidaires, en partenariat avec le Collège de Baleone,  
inaugurera un banc rouge le mardi 2 juin 2026 à 10h45 en hommage à toutes les femmes victimes de violences. Le banc rouge rend hommage aux femmes victimes de féminicides et appelle à la mobilisation pour prévenir les violences conjugales et intrafamiliales. 
La cérémonie associera des élèves du Collège de Baleone, qui prendront part à la manifestation par des prises de parole et des présentations de leurs travaux de sensibilisation, témoignant de l’importance d’éduquer dès le plus jeune âge et d’impliquer la jeunesse dans la lutte contre les violences.  
 

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