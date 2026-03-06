Pétanque à Portivechju - Coup d'envoi réussi pour le Challenge Gérard et Véro Cesari

Ce sont les doublettes qui ont lancé samedi après-midi ce beau week-end de pétanque sur les 50 rectangles tracés en cœur de Ville. Cent quatre duos étaient sur les rangs à partir de 14 heures. Une entrée en matière révélatrice de l'engouement pour cette grande première dans les rues de Portivechju.

Les premières parties ont déjà donné le ton, avant d'entrer dans la série des rencontres couperets qui permettaient d'atteindre les quarts de finale. Un top huit d'où parvenait à s'extraire Guigli-Samper, Massimi-Derperaghian, Pifferini-Bonvarlet et Castrezati-Didio.

En demi-finales, Massimi-Derperaghian et Guigli-Samper prenaient le meilleur respectivement sur Castrezati-Didio 13 et 12 et Pifferini-Bonvarlet 13-10.

La finale jouée très tard revenait à Guigli Samper qui remportait le doublette 13-9 sur Massimi-Derperaghian

La finale B revenait à Tombarel et Chapuis sur Tallaric et Seraceno 13-6.





Ce dimanche matin tout a repris à 9h30 avec le concours régional en triplette. Cent équipes étaient en lice. Avant le coup d'envoi de ce concours a eu lieu un moment d'émotion avec l'hommage rendu à Gérard et Véronique Cesari en présence du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, des enfants de Gérard et Véronique, Charlène et Pierre, des membres de la famille, de nombreux élus et bien entendu des joueurs.

A l'issue de cette cérémonie, place était laissée au jeu. Un concours auquel a participé le président du Conseil Exécutif de la CDC Gilles Giovannangeli. A 13 heures les féminines étaient à leur tour en lice pour un concours en doublette qui a réuni une trentaine d'équipes.