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Pétanque à Portivechju - Coup d'envoi réussi pour le Challenge Gérard et Véro Cesari


GAP le Dimanche 31 Mai 2026 à 16:35

Depuis samedi le cœur de ville de Portivechju vit au rythme de la pétanque avec la première édition du Challenge Gérard et Véro Cesari organisé par l'association GVC, la ville de Portivechju et et les sociétés locales des Zinsali et du Progrès.



Pétanque à Portivechju - Coup d'envoi réussi pour le Challenge Gérard et Véro Cesari
Ce sont les doublettes qui ont lancé samedi après-midi ce beau week-end de pétanque sur les 50 rectangles tracés en cœur de Ville. Cent quatre duos étaient sur les rangs à partir de 14 heures. Une entrée en matière révélatrice de l'engouement pour cette grande première dans les rues de Portivechju.
Les premières parties ont déjà donné le ton, avant d'entrer dans la série des rencontres couperets qui permettaient d'atteindre les quarts de finale. Un top huit d'où parvenait à s'extraire Guigli-Samper, Massimi-Derperaghian, Pifferini-Bonvarlet et Castrezati-Didio.
En demi-finales, Massimi-Derperaghian et Guigli-Samper prenaient le meilleur respectivement sur Castrezati-Didio 13 et 12 et Pifferini-Bonvarlet 13-10.
La finale jouée très tard revenait à Guigli Samper qui remportait le doublette 13-9 sur Massimi-Derperaghian
La finale B revenait à Tombarel et Chapuis sur Tallaric et Seraceno 13-6.


Ce dimanche matin tout a repris à 9h30 avec le concours régional en triplette. Cent équipes étaient en lice. Avant le coup d'envoi de ce concours a eu lieu un moment d'émotion avec l'hommage rendu à Gérard et Véronique Cesari en présence du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, des enfants de Gérard et Véronique, Charlène et Pierre, des membres de la famille, de nombreux élus et bien entendu des joueurs.
A l'issue de cette cérémonie, place était laissée au jeu. Un concours auquel a participé le président du Conseil Exécutif de la CDC Gilles Giovannangeli. A 13 heures les féminines étaient à leur tour en lice pour un concours en doublette qui a réuni une trentaine d'équipes.

Le tableau final

Pétanque à Portivechju - Coup d'envoi réussi pour le Challenge Gérard et Véro Cesari
Concours en doublette 
 
Quarts de finale:
Guigli-Samper bat Alberini-Couton 13-2
Massimi-Derperaghian bat Frediani-Battesti 13-8
Pifferini-Bonvarlet bat Santarelli 13-7
Castrezati-Didio bat Colomina -Bernardi 13-7
 
Demi-finales
Massimi-Derperaghian bat Castrezati-Didio 13-12
Guigli-Samper bat Pifferini-Bonvarlet  13-10
 
Finale
Guigli-Samper  bat Massimi-Derperaghian 13-9





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