Smic, carburant, gaz, Parcoursup : tout ce qui change ce 1er juin 2026

Le Smic augmente de 2,41 %

Le salaire minimum bénéficie d'une revalorisation automatique liée à l'inflation. Le Smic horaire brut passe de 12,02 euros à 12,31 euros. Pour un salarié à temps plein, le salaire brut mensuel atteint désormais environ 1 867 euros, soit près de 44 euros bruts supplémentaires par mois.





Une aide carburant pour les « grands rouleurs »

Le gouvernement ouvre le dispositif d'aide destiné aux salariés utilisant fortement leur véhicule pour travailler. Une indemnité pouvant atteindre 100 euros est accessible sous conditions de revenus et de distance parcourue.

Les demandes peuvent être effectuées sur le site des impôts.

Pour en bénéficier, il faut notamment :

- parcourir au moins 15 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail ;

- ou effectuer plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel ;

- disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 880 euros par part.



Le prix du gaz recule

Après la forte hausse enregistrée en mai, le prix repère de vente du gaz diminue de 4,8 % au 1er juin. Cette baisse intervient dans un contexte d'accalmie sur les marchés de l'énergie après les tensions géopolitiques du printemps.





Nouvelles règles pour les services financiers

À partir du 19 juin, les banques, assurances et plateformes proposant des services financiers à distance devront faciliter l'exercice du droit de rétractation et rendre les procédures de résiliation plus visibles pour les consommateurs.





Tabac : des prix modifiés

Une nouvelle nomenclature des prix des tabacs manufacturés entre en vigueur. Certaines références voient leur tarif évoluer à compter du 1er juin.





Parcoursup et Mon Master entrent dans une phase décisive

Les lycéens et étudiants sont concernés par plusieurs échéances :

- ouverture de la phase principale d'admission Parcoursup le 2 juin ;

- publication des réponses sur Mon Master à partir du 3 juin.





Des changements dans la santé

Plusieurs mesures entrent en application ou évoluent en juin :

nouvelles dispositions liées aux soins palliatifs ;

prise en charge d'activités physiques adaptées pour certains patients atteints de cancer dans plusieurs régions ;

modification des critères du don du sang à compter du 15 juin ;

ouverture du délai de prévenance pour le nouveau congé de naissance.





Étiquetage renforcé pour certains produits alimentaires

À partir du 14 juin, les règles d'étiquetage changent pour plusieurs produits du petit-déjeuner comme le miel, les jus de fruits, les confitures ou le lait déshydraté. L'objectif affiché est d'améliorer l'information du consommateur sur l'origine, la composition et la teneur en sucre.





Les soldes d'été approchent

Dans la majorité des départements métropolitains, les soldes d'été débuteront le 24 juin pour se terminer le 21 juillet. Les soldes d'été en Corse débutent le mercredi 8 juillet 2026 et se terminent le mardi 4 août 2026.