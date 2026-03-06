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Roccapina : un adolescent de 13 ans se blesse en plongeant de près de 3 m


La rédaction le Dimanche 31 Mai 2026 à 11:32

Ce samdi, aux alentours de 17 heures, les sauveteurs en mer du centre SNSM de Propriano sont intervenus, à la demande du CROSS Méditerranée et du CODIS de Corse-du-Sud, pour porter secours à un adolescent de 13 ans victime d’un accident de baignade dans le secteur sud de Roccapina, à proximité de la tour d’Olmeto.



(Photo Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano)
(Photo Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano)
Selon les premiers éléments, le jeune homme effectuait un plongeon depuis une hauteur estimée à 2,50 mètres lorsqu’il a violemment heurté des rochers immergés, se blessant lors de l’impact.
Dès l’alerte, l’embarcation SNSM 731 a quitté le port de Propriano avec à son bord quatre secouristes, dont une infirmière de la SNSM, en direction du sud du littoral.
Grâce à la géolocalisation effectuée à partir d’un téléphone portable, les secours ont rapidement pu localiser la victime et procéder à sa prise en charge.
Après un premier bilan médical réalisé sur place, l’adolescent a été conditionné à bord du SNSM 731 puis pris en charge par l’infirmière embarquée, sur demande du médecin régulateur du SAMU de Corse-du-Sud.
Le jeune blessé a ensuite été rapatrié vers le port de Tizzano, où une ambulance des sapeurs-pompiers l’attendait afin de l’évacuer vers le centre hospitalier de Sartène.




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