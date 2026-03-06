À Bastia, plus de 2 000 personnes manifestent leur soutien à Scola Corsa

Devant les grilles de la préfecture, Ghjiseppu Turchini, président de l’association, a réaffirmé la volonté de continuer le combat pour la contractualisation de 11 enseignants, seule manière selon les organisateurs de perpétuer l’enseignement immersif en Corse. « À l’heure où je vous parle, 200 mairies de Corse, soit plus de la moitié des mairies de Corse, ont adopté une motion de soutien, 10 000 personnes ont signé le manifeste, 500 entreprises, six parlementaires d'une manière unanime s'adressent au Premier ministre. On a une démonstration, si besoin en était, d'un attachement viscéral de la société corse à sa langue et au modèle que représente Scola Corsa », a-t-il déclaré. Sous les applaudissements des manifestants, il a ensuite laissé la parole à Paul Molac, député du Morbihan et engagé de longue date sur les questions régionales, et Peio Jorajuria, représentant de l’Euskal Konfederazioa, l’équivalent de Scola Corsa au Pays basque.





À l’issue des discours, une délégation, composée de Ghjiseppu Turchini, Gilles Simeoni, maire de Bastia ou encore Michel Castellani, député de la Haute-Corse, a été reçue en préfecture. À leur sortie, le président de Scola Corsa a affirmé que « nos déclarations se suivent, se ressemblent et se répètent malheureusement ». « Le compte n'y est toujours pas mais nous resterons toujours mobilisés, très sereinement mais très fermement, sur l'obtention des 11 postes que nous demandons depuis le départ, parce que cette contractualisation généralisée conditionne la pérennité du modèle et la sécurisation définitive de Scola Corsa. »



Il indique néanmoins que les discussions avancent, et qu’une réponse devrait être apportée en début de semaine prochaine. « Monsieur le préfet nous a confirmé qu'il y aura un retour dès le début de semaine prochaine. Les services travaillent, et il faut reconnaître qu'il y a une mobilisation de ces services sur la question. Maintenant, il faut que la discussion technique, non seulement soit confirmée par Paris, c'est-à-dire les propositions que nous avons formulées de manière à sécuriser définitivement le réseau et son financement, mais aussi que le message soit entendu sur le niveau de contractualisation qui doit être généralisé, comme cela a profité à tous les autres réseaux immersifs de France. Il faut qu'on rentre dans le même modèle, sinon on ne s'en sortira pas. »

