Frassetu fait renaître A Fiera di a Trinità, 76 ans après sa dernière édition

À Frassetu, l'histoire reprend vie. Ces 30 et 31 mai, l'association A Frassitana organise A Fiera di a Trinità, relançant ainsi une manifestation qui se tenait autrefois lors de la fête patronale de la Sainte-Trinité et dont la dernière édition remontait à 1950.
À l'origine de cette initiative, Marie Antona et Alexandre Nari, deux jeunes habitants du village qui ont fondé l'association A Frassitana. Le projet est né de la découverte d'une ancienne affiche annonçant les festivités organisées à Frassetu à l'occasion de la Sainte-Trinité il y a plus de sept décennies.
Animés par la volonté de transmettre l'histoire locale et de renforcer les liens entre les habitants, les organisateurs ont souhaité faire revivre cette tradition en lui donnant une dimension contemporaine. L'événement met ainsi à l'honneur l'économie rurale de proximité, les producteurs locaux et les savoir-faire artisanaux du territoire.
Pour cette édition 2026, 32 exposants, producteurs et artisans issus de la Piève de l'Ornano et de la vallée du Taravu seront présents. Le public pourra découvrir une large gamme de produits locaux : fromages, charcuteries, vins, bières, liqueurs, sirops, biscuits traditionnels, spécialités sucrées et salées, huile d'olive, pains, huiles essentielles ou encore productions maraîchères.
L'artisanat insulaire sera également représenté à travers la coutellerie, la maroquinerie, la joaillerie, la savonnerie et la couture.
Plusieurs démonstrations rythmeront le week-end. Anaïs Franceschi, de la fromagerie U Frassitanu, présentera la fabrication du brocciu. Le Syndicat des couteliers corses proposera une démonstration de forgeage de couteau tandis que Dominique Tenneroni fera découvrir le métier de maréchal-ferrant.
Les visiteurs pourront également participer à des randonnées pédestres organisées par l'association I Trè Paesi, profiter de promenades à cheval et à poney proposées par Orca Agri-Cultura & Cavalli ou encore découvrir des expositions de photographies et d'outils anciens présentées par I Farri di Mariu.
La restauration sera assurée tout au long de la manifestation par plusieurs acteurs locaux, parmi lesquels Giaco's Brasero, U Castagnu et Paul Leoni avec son veau à la broche.
L'animation musicale sera également au rendez-vous. Ce samedi soir, le groupe A Primavera se produira pour la première fois à Frassetu. Les enfants de l'Atteddu di Cantu di Campu assureront la première partie du concert.
Le dimanche, les célébrations religieuses débuteront à 10 heures avec la messe de la Sainte-Trinité. Plusieurs confréries y participeront : San Chirgu di u Taravu de Cuzzà, Sant'Antonu di i Chjarasgi di a Piaghja Talavesi d'A Sarra di u Farru et Santa Croce di Furciolu.
L'entrée de la foire est fixée à 2 euros.
À l'origine de cette initiative, Marie Antona et Alexandre Nari, deux jeunes habitants du village qui ont fondé l'association A Frassitana. Le projet est né de la découverte d'une ancienne affiche annonçant les festivités organisées à Frassetu à l'occasion de la Sainte-Trinité il y a plus de sept décennies.
Animés par la volonté de transmettre l'histoire locale et de renforcer les liens entre les habitants, les organisateurs ont souhaité faire revivre cette tradition en lui donnant une dimension contemporaine. L'événement met ainsi à l'honneur l'économie rurale de proximité, les producteurs locaux et les savoir-faire artisanaux du territoire.
Pour cette édition 2026, 32 exposants, producteurs et artisans issus de la Piève de l'Ornano et de la vallée du Taravu seront présents. Le public pourra découvrir une large gamme de produits locaux : fromages, charcuteries, vins, bières, liqueurs, sirops, biscuits traditionnels, spécialités sucrées et salées, huile d'olive, pains, huiles essentielles ou encore productions maraîchères.
L'artisanat insulaire sera également représenté à travers la coutellerie, la maroquinerie, la joaillerie, la savonnerie et la couture.
Plusieurs démonstrations rythmeront le week-end. Anaïs Franceschi, de la fromagerie U Frassitanu, présentera la fabrication du brocciu. Le Syndicat des couteliers corses proposera une démonstration de forgeage de couteau tandis que Dominique Tenneroni fera découvrir le métier de maréchal-ferrant.
Les visiteurs pourront également participer à des randonnées pédestres organisées par l'association I Trè Paesi, profiter de promenades à cheval et à poney proposées par Orca Agri-Cultura & Cavalli ou encore découvrir des expositions de photographies et d'outils anciens présentées par I Farri di Mariu.
La restauration sera assurée tout au long de la manifestation par plusieurs acteurs locaux, parmi lesquels Giaco's Brasero, U Castagnu et Paul Leoni avec son veau à la broche.
L'animation musicale sera également au rendez-vous. Ce samedi soir, le groupe A Primavera se produira pour la première fois à Frassetu. Les enfants de l'Atteddu di Cantu di Campu assureront la première partie du concert.
Le dimanche, les célébrations religieuses débuteront à 10 heures avec la messe de la Sainte-Trinité. Plusieurs confréries y participeront : San Chirgu di u Taravu de Cuzzà, Sant'Antonu di i Chjarasgi di a Piaghja Talavesi d'A Sarra di u Farru et Santa Croce di Furciolu.
L'entrée de la foire est fixée à 2 euros.
-
A màghjina - Arcubalenu sopra à Bastia
-
U tempu in Corsica
-
Gilles Giovannangeli réagit aux perquisitions à l’ADEC et appelle à la mobilisation pour le statut d’autonomie
-
Il ne viendra pas à Erbalunga : Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals de l'été
-
Scola Corsa : avant la manifestation de Bastia, des nouvelles avancées mais l'État toujours attendu sur les cinq postes manquants