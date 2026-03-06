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A màghjina - Arcubalenu sopra à Bastia


le Samedi 30 Mai 2026 à 07:34

Comme une parenthèse de lumière après les averses de la matinée, un splendide arc-en-ciel a dominé pendant de longues minutes le ciel de Bastia et le Palais des Gouverneurs. Entre mer et citadelle, les couleurs se sont déployées lentement, offrant au regard un bien beau tableau
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