Bastia - Le lycée Giocante de Casabianca en mode théâtre

« Les élèves travaillent tout au long de l’année au plateau à raison de 2 heures par semaine avec moi » souligne leur professeur Marie Murcia de la Cie Les Trois Mâts. « Ils suivent aussi un travail plus théorique autour de la dramaturgie des spectacles avec leur professeur Maria Canonici ».

Au programme, national, des lycéens de cette spécialité théâtre, « Un chapeau de paille d’Italie » d’Eugène Labiche pour les terminales, et « Les illusions comiques » d’Olivier Py pour les premières.

Après un voyage à Paris au printemps organisé par Maria Canonici, les élèves ont clôturé l’année en beauté ce jeudi avec leurs représentations en présence de leurs professeurs, d’Eloïse Casanova directrice de l’Alb’Oru, Jacques Leporati, comédien et enseignant, parents et amis.

Le spectacle s’est poursuivi autour d’un verre de l’amitié. On devrait retrouver ces graines de comédiens passionnés sur les planches prochainement.