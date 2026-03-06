CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Virginie Torelli, verrière d'art 03/06/2026 ADAPEI 2A : une nouvelle grève illimitée ravive les tensions sociales au sein des ESAT 27/05/2026 Michel Prosic quitte la préfecture de Haute-Corse 27/05/2026 À Furiani, les cadets de la sécurité civile reçoivent leurs diplômes 27/05/2026

Stonde di vita avec… Virginie Torelli, verrière d'art


le Mercredi 3 Juin 2026 à 18:34

La calvaise Virginie Torelli est artisan verrière, depuis une vingtaine d’années. Un savoir-faire bien à elle, qu’elle nous a fait découvrir.



Stonde di vita avec… Virginie Torelli, verrière d'art






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos