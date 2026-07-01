Aleria - Le Festiv'Aleria Antica revient pour une 5e édition

« Faire dialoguer la mémoire historique, littéraire et mythologique avec la création contemporaine » : c'est l'ambition affichée par le Festiv’Aleria Antica, qui revient cet été pour sa cinquième édition. Porté par la Collectivité de Corse et la compagnie TeatrEuropa, le festival investira le site archéologique d’Aleria du 18 juillet au 2 août avec une programmation mêlant théâtre, danse, musique et rencontres autour de l’archéologie. À l’origine du projet : une volonté des organisateurs de faire vivre un patrimoine autrement qu'à travers la seule visite du site. « L’idée était de créer une saison théâtrale, un festival qui se passe dans le site archéologique », explique Orlando Forioso, le directeur artistique.





Selon lui, Aleria dispose d'un potentiel encore largement inexploité. « Tout l’été, les théâtres antiques de la Méditerranée et les sites archéologiques ont des festivals, et en Corse, ça n’existait pas », souligne-t-il. « On n’a qu’un lieu, et l’idée, c’était d’en faire un point de référence du théâtre d’été et du monde antique, mais vu avec des yeux contemporains. On ne va pas mettre en scène des choses d’époque, parce qu’on ne saurait pas les jouer, mais on utilise des thèmes, des textes, des personnages et on les voit avec des yeux d’aujourd’hui pour voir ce qu’ils peuvent encore nous dire. Et c’est quelque chose qu’on fait de plusieurs manières, avec la danse, le théâtre, la musique… »





Pour cette cinquième édition, le Festiv’Aleria Antica s’intéresse au grand cycle mythologique de la Crète. Le Minotaure, le Labyrinthe, Ariane ou encore Thésée seront au cœur des spectacles proposés durant quinze jours. Le coup d'envoi sera donné le samedi 18 juillet avec Sénéqu’un bide !, un spectacle comique écrit par Orlando Forioso en collaboration avec Anne-Laure Cristofari. La pièce revient sur l'exil de Sénèque en Corse, où le philosophe romain aurait vécu entre 41 et 49 après J.-C. Un épisode historique peu documenté, qui a nourri l’imagination du metteur en scène. « On voulait travailler sur cette période en faisant un lien avec le théâtre, étant donné qu’il écrivait des tragédies, mais en écrivant une comédie qui se passe à Luri avec des gens qui veulent mettre en scène une pièce mais qui n’y arrivent pas », détaille Orlando Forioso. « Tout se joue dans une ambiance populaire, dans un quartier populaire de l’époque romaine avec cet homme qui débarque comme un ovni, d’où le jeu de mots dans le titre de la pièce. »





Jouée par une troupe de comédiens professionnels - Thomas Bronzini, Bastianu Brighi, Anne-Laure Cristofari, Marie-Paule Franceschetti, Pierre Pasqualini,, Laetitia Damiani et Michele Onori - la pièce « permettra de découvrir l’Antiquité à travers l’humour, tout en mettant en lumière un épisode méconnu de l’histoire de la Corse ». Avec ce festival, les organisateurs espèrent aussi renforcer la visibilité du site d'Aleria au-delà de l'île. « L’objectif d’un tel festival, c'est d’abord de mieux faire connaître le lieu aux Corses et aux touristes, mais aussi aux personnes qui vont venir présenter leurs spectacles. Et le but, c’est aussi que la Corse, avec cet outil énorme et unique qu’est Aleria, puisse être une plateforme intéressante pour tout cet univers-là de théâtre, tout en donnant du travail aux professionnels. »

