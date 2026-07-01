L'inconscience a un prix... et ce sont souvent les secours qui le paient

Ce mercredi, le Dragon 2B et le Groupe Montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont dû secourir onze ressortissants italiens, dont plusieurs mineurs, égarés et totalement épuisés sur les hauteurs entre S an Martinu di Lota et Ferringule. Les onze personnes ont heureusement pu être récupérées saines et sauves.





Mais pendant ce temps-là, l'hélicoptère mobilisé ne pouvait plus être engagé sur l'incendie d'Albertacce, où il devait récupérer des sapeurs-pompiers isolés en montagne.

Voilà la réalité. Derrière une randonnée mal préparée, ce ne sont pas seulement des imprudents qu'il faut aller chercher. Ce sont des moyens de secours qui sont détournés d'autres missions prioritaires, des équipages qui prennent des risques supplémentaires et une organisation entière qui doit être revue dans l'urgence.





En pleine canicule, alors que les autorités multiplient les mises en garde et que les sapeurs-pompiers sont engagés depuis des jours contre des incendies majeurs, partir en montagne sans avoir évalué ses capacités ou les conditions relève d'une légèreté difficilement acceptable.

Les secours seront toujours là. C'est leur mission. Mais ils ne devraient pas avoir à compenser, chaque été, l'inconscience de ceux qui pensent que la montagne leur pardonnera tout.





La montagne est magnifique. Elle est aussi exigeante. Le respect de ses règles n'est pas une option.