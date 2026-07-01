CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia 22/07/2026 L'inconscience a un prix... et ce sont souvent les secours qui le paient 15/07/2026 Incendies de foudre en Haute-Corse : la mobilisation se poursuit à Albertacce et Corte 15/07/2026 À Montemaiò, la Fiera di l’Alivu célèbre 36 ans de passion pour l’olivier et les savoir-faire corses 15/07/2026

L'inconscience a un prix... et ce sont souvent les secours qui le paient


le Mercredi 15 Juillet 2026 à 22:29

À force de croire que la montagne est un parc de loisirs où tout s'improvise, certains finissent par mettre bien plus que leur propre vie en danger.



(Photo Gabriel Sambroni)
(Photo Gabriel Sambroni)
Ce mercredi, le Dragon 2B et le Groupe Montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont dû secourir onze ressortissants italiens, dont plusieurs mineurs, égarés et totalement épuisés sur les hauteurs entre San Martinu di Lota et Ferringule. Les onze personnes ont heureusement pu être récupérées saines et sauves.


Mais pendant ce temps-là, l'hélicoptère mobilisé ne pouvait plus être engagé sur l'incendie d'Albertacce, où il devait récupérer des sapeurs-pompiers isolés en montagne.
Voilà la réalité. Derrière une randonnée mal préparée, ce ne sont pas seulement des imprudents qu'il faut aller chercher. Ce sont des moyens de secours qui sont détournés d'autres missions prioritaires, des équipages qui prennent des risques supplémentaires et une organisation entière qui doit être revue dans l'urgence.


En pleine canicule, alors que les autorités multiplient les mises en garde et que les sapeurs-pompiers sont engagés depuis des jours contre des incendies majeurs, partir en montagne sans avoir évalué ses capacités ou les conditions relève d'une légèreté difficilement acceptable.
Les secours seront toujours là. C'est leur mission. Mais ils ne devraient pas avoir à compenser, chaque été, l'inconscience de ceux qui pensent que la montagne leur pardonnera tout.


La montagne est magnifique. Elle est aussi exigeante. Le respect de ses règles n'est pas une option.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos