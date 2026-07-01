Cambia - Une plaque à la mémoire de l'abbé Ange-Michel Valery a été dévoilée sur le fronton de la fontaine

C’est non sans émotion que la commune de Cambia a honoré de mercredi 15 juillet la mémoire de l’abbé Ange-Michel Valery. Enfant du village, le prêtre, bien connu dans toute la Corse, était emporté par la maladie le 23 juin 2023 à l’âge de 68 ans.



Sa commune de Cambia, qui l’a vu grandir, et plus particulièrement le hameau de San Quilicu, où il repose désormais au pied de l’église du même nom, lui ont rendu hommage ce mercredi 15 juillet à l’occasion d’une messe et du dévoilement d’une plaque en sa mémoire, apposée sur la fontaine du village. « Un témoin de la foi et de la dignité humaine », a déclaré l’abbé Christophe Boccheciampe, curé de Corte, au moment de bénir la plaque commémorative sur laquelle on peut lire : « O Signore ! U to paese ùn si scurderà mai… ».



Ange-Michel Valery était « un prêtre qui a marqué toute la vallée et toute la Corse », témoigne Jean-Pierre Isaco, l’un des habitants du village : « Toutes les familles sont liées à Ange-Michel pour les baptêmes, les enterrements, les fêtes. Tout le monde a un souvenir avec lui. Originaire de San Quilicu, il y était particulièrement attaché. »



Françoise, âgée de plus de 80 ans et vivant également sur la commune, dans le hameau voisin de Loriani, se souvient quant à elle « de l’enfant qu’elle a vu grandir dans les rues du village » avant d’embrasser une carrière religieuse qui l’a conduit aux quatre coins de la Corse.



Une plaque en sa mémoire pour permettre également de faire vivre son souvenir : « Comme beaucoup de personnes viennent visiter la chapelle puis s’arrêtent à la fontaine, nous avons choisi cet endroit-là, en lien avec le conseil municipal de Cambia, car c’est aussi un lieu de rassemblement. »



Ordonné prêtre en 1985, Ange-Michel Valery avait exercé durant près de quarante ans ses fonctions dans la région bastiaise, mais aussi en Casinca. Il avait également eu la responsabilité de l’église Saint-Jean-Baptiste à Bastia ainsi que de la paroisse de Corte, avant d’être nommé vicaire général de l'Église de Corse en 2004. En 2012, il avait été nommé archiprêtre de la paroisse de Calvi, charge qu’il honorera jusqu’à la fin de sa vie.

