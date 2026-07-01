Pourquoi Bonifacio veut réaménager le site de Pertusatu

Autre objectif : effacer progressivement des aménagements jugés trop présents dans le paysage. L’actuelle route goudronnée qui relie le sémaphore au phare, sera renaturée et réservée aux piétons. Elle laissera place, sur la majeure partie de son parcours, à une piste de service en terre, implantée en retrait du rivage. Sont également prévus l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques «

», regrette Marie-Josée Culioli-Vichera, la restauration des anciennes batteries de la Marine, la reprise des murets et des calades avec des matériaux locaux, ainsi que la renaturation d'anciens aménagements abandonnés.

Le projet entend également mettre fin «

», poursuit l’élue bonifacienne. Une aire de 160 places au maximum sera aménagée près du sémaphore, avec des espaces ouverts uniquement lors des pics de fréquentation et un traitement paysager destiné à masquer les véhicules.

La maîtrise d'œuvre a été confiée à l'agence Erba Barona Paysages. Si le calendrier prévoit quatre années de travaux, le chantier ne devrait pas démarrer avant un an et demi, selon les prédictions les plus optimistes.