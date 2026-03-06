Football - Un super tournoi pour les 50 ans du GFCBL

« Le GFCBL, c’est une histoire de passion, de transmission et de renouveau, une histoire portée par des bénévoles engagés, des familles fidèles, et une âme corse » nous déclare Jean-Daniel Soriano, le vice-président du club. « Le Gazelec Football Club Bastia Lucciana a été créé en 1976 sous l’impulsion du comité d’entreprise CMCAS et nous célébrons cette année un demi-siècle d’existence. Une longévité remarquable pour ce club corse qui a su traverser les époques en alliant engagement social, formation des jeunes et amour du ballon rond »

La belle histoire du GFCBL débute avec la création d’une équipe corporative, présidée par Jean Bernacchi et Pierre Piereschi. Mais bien vite, le club ne se limite pas au monde adulte et fonde une école de football, posant ainsi les premières pierres de sa mission éducative.





Sous l’impulsion de Patrick Petroni et Michel Fazzini, et avec le soutien de l’amicale des parents et du comité d’entreprise, le club innove avec un ramassage en bus, mis en place pour transporter les enfants des quartiers sud de Bastia jusqu’à la Marana, berceau historique du GFCBL. Grâce à ce dispositif, le club se structure autour de nombreuses équipes : débutants, benjamins, jusqu’aux U17.

« Le GFCBL est vite devenu une véritable pépinière de joueurs, un vivier de jeunes footballeurs prometteurs » souligne JD Soriano. « Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs évolué par la suite dans des clubs de niveau national et professionnel, à l’image de Jean-Jacques Mandrichi, Christophe Vincent ou encore Anthony Roncaglia ».





Au milieu des années 1990, Tony Fieschi, Dume Poletti et Pierre Piereschi prennent la relève de Jean Bernacchi à la tête du club. Grâce à eux, les jeunes licenciés participent à des tournois de renom, en France et à l’international, notamment à Venise ou Barcelone, et le club atteint alors un pic de 200 licenciés. Malheureusement, en 2010, l’école de foot doit cesser ses activités, faute de subventions et de bénévoles. Mais les dirigeants n’abdiquent pas, ce n’est pas dans leur nature. Grâce à l’implication de figures historiques et emblématiques comme Jean-Luc Messi, ancien joueur corpo, une équipe vétéran voit le jour, perpétuant l’esprit du club et attirant de nombreux agents EDF.





En 2021, le club connaît un nouveau souffle avec la création d’une équipe senior engagée en championnat R4 ainsi qu’une équipe féminine. Sous la houlette de Tony Fieschi et Dume Poletti, épaulés par Jean-Daniel Soriano, un nouveau bureau est constitué, mêlant figures historiques et nouvelles énergies, dont Eugène Orlanducci, Christo Tonelli et Rémy Soulier. Et les résultats ne se font pas attendre : Une demi-finale de Coupe de Corse et une accession en R3 dès la première saison. L’année suivante, l’école de foot est relancée, tandis que l’équipe fanion termine deuxième de son championnat, échouant de peu à l’accession, qui sera finalement acquise lors de la troisième saison avec une montée en R2.





L’école de foot ne cesse de croître, avec la création d’une équipe U10, et cette saison, d’une nouvelle équipe U12/U13 encadrée par des éducateurs diplômés. Pour sa 50e année, le club aligne ainsi en championnat des équipes dans les catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11 et U12/U13.

Ce samedi, le GFCBL propose des affiches alléchantes avec la participation de clubs de la région. Une journée composée de rencontres d’équipes vétérans et de matchs exhibition avec des formations telles : All Stars, GFCA, Associu Bastia 92… (voir programme sur l’affiche). En conclusion de cette manifestation, à 18h, la retransmission de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Buvette sur place.

