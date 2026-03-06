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Les brèves

Tiuccia : "Les yeux de l'humanité - Les plus grands télescopes de la planète"  27/05/2026

"A casa di l'assocci" de Tiuccia organise le samedi 30 mai à 18h30 la conférence "Les yeux de l'humanité - Les plus grands télescopes de la planète" présentée par Alexis Giacomoni
Cette conférence est proposée par la Collectivité de Corse et par le réseau des médiathèques territoriales en association avec l'associu Cin'Arte.
"L'humanité n'a cessé de repousser les limites de l'observation cosmique. Cette conférence retrace cette évolution fascinante, des instruments pionniers aux révolutions technologiques du XXe siècle (radioastronomie, interférométrie...), jusqu'aux ambitieux
projets en cours ou imminents, tels que l'Extremely Large Telescope (ELT) ou le Giant Magellan Telescope (GMT).

ENTREE LIBRE.
Conseillé à partir de 10 ans.

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