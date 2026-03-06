Michel Prosic quitte la préfecture de Haute-Corse

Il était arrivé à Bastia fin août 2022. Michel Prosic va désormais quitter la préfecture de Haute-Corse. Ce mercredi, sur proposition du ministre de l’Intérieur, le conseil des ministres l’a en effet nommé préfet de la Charente-Maritime.



Il sera remplacé par Véronique Deprez-Boudier, jusqu’ici préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne.



Cette nomination marque une première puisque jamais une femme n’avait jusqu’ici occupé les fonctions de préfète de Haute-Corse.

