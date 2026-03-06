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Michel Prosic quitte la préfecture de Haute-Corse


MP le Mercredi 27 Mai 2026 à 16:18

Nommé préfet de la Charente-Maritime en conseil des ministres ce mercredi, le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic va quitter ses fonctions. Il sera remplacé par Véronique Deprez-Boudier.



Michel Prosic quitte la préfecture de Haute-Corse

Il était arrivé à Bastia fin août 2022.  Michel Prosic va désormais quitter la préfecture de Haute-Corse. Ce mercredi, sur proposition du ministre de l’Intérieur, le conseil des ministres l’a en effet nommé préfet de la Charente-Maritime.

Il sera remplacé par Véronique Deprez-Boudier, jusqu’ici préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne.

Cette nomination marque une première puisque jamais une femme n’avait jusqu’ici occupé les fonctions de préfète de Haute-Corse.





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