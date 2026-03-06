Syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud : Joseph Pucci, largement réélu, ouvre une nouvelle ère d’apaisement avec la Collectivité de Corse

Le maire de Peri a rappelé les débuts parfois difficiles de l’institution, créée sous l’impulsion de l’ancien Conseil général de Corse-du-Sud. « Les débuts ont parfois été extrêmement compliqués, mais nous avons tenu bon », a-t-il insisté, saluant le travail accompli par les équipes techniques et administratives du syndicat. Le SDE2A intervient aujourd’hui sur des compétences stratégiques : enfouissement des réseaux électriques, sécurisation des lignes, rénovation de l’éclairage public, développement des bornes de recharge électrique ou encore accompagnement des communes dans la transition énergétique.



Joseph Pucci a notamment annoncé la poursuite du vaste programme de déploiement des infrastructures de recharge électrique. « Dès 2026, nous installerons 150 bornes électriques dans différents villages. Puis 350 supplémentaires d’ici 2028 afin d’obtenir un maillage territorial complet », a-t-il précisé. Le syndicat entend également poursuivre ses efforts sur la réduction des consommations énergétiques, avec notamment une baisse pouvant atteindre « 70 % de consommation sur certains équipements d’éclairage public ».



Le retour du dialogue avec la Collectivité de Corse



Mais au-delà de l’élection elle-même, cette assemblée générale restera surtout marquée par le rapprochement engagé entre le SDE2A et la Collectivité de Corse, après plusieurs années de tensions institutionnelles et de contentieux autour de la gouvernance et des statuts du syndicat. La présence du nouveau président du Conseil exécutif, Gilles Giovannangeli, a constitué le symbole fort de cette volonté de renouer le dialogue.



Dans une intervention très politique, l’ancien maire a rappelé son attachement aux communes et au travail « de proximité », appelant à « construire par le bas » avec les élus locaux. « Le syndicat d’énergie est un outil essentiel au service des communes et des territoires », a-t-il déclaré, soulignant les enjeux liés au réchauffement climatique, à la mobilité durable et à la transition énergétique. Reconnaissant les différends passés entre les deux institutions, Gilles Giovannangeli a toutefois insisté sur la nécessité d’avancer : « Nous avons eu des conflits, ils ont été portés devant la justice, mais cela ne doit ni empêcher ni bloquer ce que nous devons construire ensemble. »



Quatre sièges accordés à la CdC



Point central des discussions : la place de la Collectivité de Corse dans la gouvernance du syndicat. Alors que la CdC réclamait jusqu’ici une vice-présidence, Joseph Pucci a proposé une évolution statutaire permettant d’accorder quatre sièges à la Collectivité au sein du bureau du SDE2A. Une proposition immédiatement acceptée par Gilles Giovannangeli. « Nous prenons acte de cette proposition et nous l’acceptons très clairement. Elle correspond à notre volonté de travailler avec les maires et d’agir ensemble au service du territoire » , a affirmé le président du Conseil exécutif. Joseph Pucci s’est lui aussi félicité de « voir le nouveau président de l’Exécutif favorable à un apaisement politique » , tout en précisant que cette ouverture pourrait conduire à d’autres évolutions à l’avenir.



Une nouvelle atmosphère



Pour Xavier Lacombe, cette journée marque clairement un changement d’époque. « Il y a aujourd’hui une nouvelle ambiance, une nouvelle atmosphère », a-t-il déclaré devant l’assemblée, voyant dans la présence du président du Conseil exécutif « un signe fort ». « Nous allons désormais travailler ensemble, faire davantage de choses et surtout aller plus vite », a ajouté le nouveau premier vice-président. Après plusieurs années de crispations institutionnelles, le SDE2A et la Collectivité de Corse semblent donc vouloir ouvrir une nouvelle séquence politique autour des enjeux énergétiques, devenus centraux pour les communes comme pour l’avenir de l’île.