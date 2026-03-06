À Furiani, les cadets de la sécurité civile reçoivent leurs diplômes

Après une année de formation, les élèves de la promotion 2025-2026 des cadets de la sécurité civile de Haute-Corse ont été mis à l’honneur ce mercredi dans la cour d’honneur du Service d’Incendie et de Secours (SIS) de Haute-Corse, à Furiani. Devant leurs familles et des représentants de la sécurité civile, de l’Éducation nationale et de la préfecture, trente collégiens issus des classes de 4e et de 3e des collèges de Montesoro et de Corte ont reçu leur diplôme lors d’une cérémonie marquant la fin de leur parcours.





La remise de diplômes vient clôturer plusieurs mois de formation au cours desquels les collégiens ont pu découvrir « le monde des secours, notamment celui de la sécurité civile ». Encadrés par les personnels de l’école départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n°5 (UIISC 5) et les équipes de l’Éducation nationale, les cadets ont participé à 15 demi-journées afin de découvrir toutes les spécialités de la sécurité civile, « à la fois dans le monde militaire et dans le monde civil ». « On leur a fait découvrir les différents métiers au sein des différents corps », explique le lieutenant-colonel Stéphane Drenne, chef de corps au sein de l’UIISC 5. « On leur a fait découvrir la spécialité de lutte contre les feux de forêt, également tout ce qui concerne le sauvetage et le déblaiement lorsqu’un séisme se produit. Mais on leur a aussi fait découvrir les moyens de la sécurité civile, comme les hélicoptères. Et les sapeurs-pompiers ont complété avec les savoirs de feu urbain, de cynotechnie également, pour qu’ils aient toute l'étendue des métiers de la sécurité civile. »

