ADAPEI 2A : une nouvelle grève illimitée ravive les tensions sociales au sein des ESAT

Devant le Centre d’Aide par le Travail « U Licettu », dans la zone industrielle du Vazzio à Ajaccio, les drapeaux de la CGT flottent à nouveau. Les salariés de l’ADAPEI 2A ont entamé, vendredi 22 mai 2026, une grève illimitée pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « climat social anxiogène » au sein de l’association.



À l’origine de cette nouvelle mobilisation, deux procédures disciplinaires visant des salariés ayant participé au précédent conflit social de février dernier. L’un des employés est actuellement sous le coup d’une mise à pied conservatoire avec une procédure pouvant déboucher sur un licenciement. Une seconde salariée doit être reçue prochainement dans le cadre d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.



Pour la CGT ADAPEI 2A, ces procédures sont perçues comme une forme de répression syndicale. « Les griefs retenus sont totalement disproportionnés », estime Alexandra Cesari, déléguée syndicale CGT, qui dénonce également des « méthodes managériales inadaptées » et des plaintes visant des grévistes.



Le conflit de février toujours dans les esprits



Cette nouvelle crise intervient alors qu’un premier mouvement social avait déjà fortement secoué l’ADAPEI 2A en février 2026. À l’époque, un protocole de sortie de conflit avait été signé entre les salariés et la direction. Mais selon les syndicats, plusieurs engagements n’auraient jamais été respectés, notamment concernant la réintégration d’un salarié dont le poste était au cœur des tensions.



« Le climat social ne s’est jamais réellement apaisé », affirme Alexandra Cesari, qui évoque « plusieurs points de crispation » persistants depuis plusieurs mois. Les grévistes réclament aujourd’hui l’application stricte du protocole signé en février ainsi que le respect du droit syndical et du droit de grève.



Une mobilisation massive dans les ESAT



Selon la CGT, près de 80 % des salariés des ESAT d’Ajaccio participeraient au mouvement. Fait notable dans ce conflit : certains travailleurs en situation de handicap ont eux aussi rejoint la mobilisation en soutien aux salariés. Les deux ESAT ajacciens sont impactés par le mouvement, avec un piquet de grève installé depuis plusieurs jours devant le site d’« U Licettu ».



Au-delà des revendications immédiates, les salariés dénoncent également un manque de moyens chronique au sein de l’association. Ils demandent notamment : le départ de la directrice générale ; la rénovation des locaux jugés vétustes ; la réouverture d’un poste administratif à l’ESAT Les Jardins du Golfe ; des garanties sur l’avenir du site de Porto-Vecchio ; la ré-internalisation de plusieurs métiers spécialisés, comme les psychologues, orthophonistes ou assistantes sociales ; ainsi qu’une alerte économique, sociale et sur les risques psychosociaux. La CGT réclame également l’ouverture d’une procédure judiciaire pour la nomination d’un administrateur ad hoc. Ce mercredi après-midi, les responsables de l'ADAPEI 2A demeuraient injoignables.



Une négociation attendue



Une réunion de négociation pourrait se tenir dans les prochaines heures, à la demande des élus. Mais à ce stade, aucune délégation représentant officiellement l’employeur n’aurait encore été désignée, selon les syndicats. En attendant, les salariés assurent vouloir maintenir la pression « jusqu’à satisfaction des revendications ». Une nouvelle séquence sociale tendue s’ouvre donc à l’ADAPEI 2A, dans un secteur déjà fragilisé par les difficultés de recrutement et les tensions autour des conditions de travail dans le médico-social.

