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Les brèves

Bastia : conférence de Marie-Hélène Ferrandini  27/05/2026

Ce mercredi 27 mai à 18 heures à l’Auditorium du Musée de Bastia, «Les amis du musée » propose une conférence de Marie-Hélène Ferrandini intitulée « Entre tradition et révolution, l’entourage de Philippe Egalité, destins de femmes au XVIIIe siècle »
« Je voudrais dans cette conférence ressusciter des figures féminines qui sont les symboles de la femme du Siècle des lumières. Prostituée, aristocrate, femme de lettres jouent un étrange ballet autour d’un des personnages les plus séduisants et énigmatiques de la Cour : le duc d’Orléans, premier prince du sang. » souligne la conférencière Marie-Hélène Ferrandini, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure ULM, agrégée de lettres.

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