Porto-Vecchio - Le témoignage puissant de Lili Keller-Rosenberg, survivante de la Shoah

A Bergen-Belsen, "vivants et morts mélangés"



Lili Keller-Rosenberg se souvient de femmes « pas assez joufflues » et qui, durant l’appel du matin par les nazis, se retrouvaient séparées des autres pour ne revenir jamais plus. « Maman était une femme petite et menue. Elle faisait des travaux d’hommes, manipulant des pelles et des pioches plus lourdes qu’elle. » Mais plus que la charge physique, c’est une torture – mentale - qui assaillait Charlotte Keller quand elle travaillait : « Il arrivait que des nazis, par fantaisie, "retirent" des enfants dans les blocs. Et maman se demandait si elle allait nous retrouver en rentrant... » A Ravensbrück, la sirène retentissait à trois heures et demi du matin, et seuls les premiers levés avaient le temps de faire un brin de toilette : « Maman nous réveillait une demi-heure avant, car elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. C’était déjà un acte de résistance. » Pour Lili et ses frères, les journées se ressemblent toutes, et n’en finissent pas : « Nous retournions dans notre bloc toute la journée, enfermés. Notre seule distraction, c’était de tuer nos poux. » La nuit, « on entendait les cris des tuberculeux et les râles des mourants ». Lili se souvient aussi « des chiens terrifiants des SS », dressés pour attaquer les déportés. « Aujourd’hui, j’ai toujours peur des chiens », frémit la nonagénaire.



C’est ainisi qu’elle survit, de décembre 1943 à février 1945, transie de froid, tiraillée par la faim. La suite du cauchemar éveillé se passe à Bergen-Belsen, « un endroit encore plus sinistre que Ravensbrück, avec des cadavres au sol qu’il fallait enjamber. Nous dormions à même le sol, vivants et morts mélangés, dans une puanteur atroce. » A Bergen-Belsen, « ce camp de la mort à petits feux », Lili côtoie Anne Frank et Simone Veil. Elle ne se nourrit pratiquement plus : « A ce moment-là, on souhaitait mourir. C’était préférable à cette vie de bête. » Enfin, le 15 avril 1945, « la porte s’est ouverte. Des soldats anglais sont venus nous libérer. Ils ont commencé à distribuer de la nourriture, mais à force de privations, nous n’avions plus tellement faim et nous avons pris les pains comme des oreillers. » Lili, Robert et André sont rapatriés jusqu’à Paris. Malade du typhus, leur mère est soignée à l’infirmerie du camp. Les retrouvailles auront lieu quelques mois plus tard, dans un préventorium de la Croix-Rouge à Hendaye : « Maman ne pesait plus que 27 kilos », se souvient Lili.