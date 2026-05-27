BikingMan Corsica 2026 - Damien Jeanjean entre dans l’histoire avec un record sous une chaleur écrasante

Charles Monti le Mercredi 27 Mai 2026 à 08:22

Les premiers participants du BikingMan Corsica 2026 ont franchi la ligne d’arrivée ce mardi 26 mai après une traversée extrême de la Corse longue de plus de 1 000 kilomètres. Dans des conditions particulièrement éprouvantes, marquées par une chaleur écrasante et un parcours exigeant, Damien Jeanjean a signé une performance historique en remportant l’épreuve avec un temps record de 44h30.

