BikingMan Corsica 2026 - Damien Jeanjean entre dans l’histoire avec un record sous une chaleur écrasante

(Archives CNI)
Le tracé du BikingMan Corsica proposait 1 005 kilomètres et près de 19 800 mètres de dénivelé positif. Les ultracyclistes ont traversé 139 villages et gravi 56 ascensions à travers l’île.
Pour sa première participation à une épreuve du circuit BikingMan, Damien Jeanjean a dominé la course grâce à une gestion maîtrisée de l’effort et une grande régularité. Déjà vainqueur de l’Étape du Tour et de la Haute Route des Alpes en 2024, le coureur confirme sa capacité à performer sur les formats les plus exigeants de l’ultracyclisme.
Avec ce chrono de référence, il inscrit son nom dans l’histoire du BikingMan.
Le podium est complété par Julien Chorier, deuxième en 46h15 après une lutte intense avec le vainqueur tout au long de l’épreuve. Ancien spécialiste du trail running, il a mis à profit son expérience de la montagne sur les routes corses.
Simon Rambaud prend la troisième place en 51h13. Pour sa deuxième participation à une épreuve BikingMan et sa première sur le format 1 000 kilomètres, il signe une prestation solide qui confirme son potentiel sur le circuit longue distance.
Le podium du BikingMan Corsica 2026
Pour sa première participation à une épreuve du circuit BikingMan, Damien Jeanjean a dominé la course grâce à une gestion maîtrisée de l’effort et une grande régularité. Déjà vainqueur de l’Étape du Tour et de la Haute Route des Alpes en 2024, le coureur confirme sa capacité à performer sur les formats les plus exigeants de l’ultracyclisme.
Avec ce chrono de référence, il inscrit son nom dans l’histoire du BikingMan.
Le podium est complété par Julien Chorier, deuxième en 46h15 après une lutte intense avec le vainqueur tout au long de l’épreuve. Ancien spécialiste du trail running, il a mis à profit son expérience de la montagne sur les routes corses.
Simon Rambaud prend la troisième place en 51h13. Pour sa deuxième participation à une épreuve BikingMan et sa première sur le format 1 000 kilomètres, il signe une prestation solide qui confirme son potentiel sur le circuit longue distance.
Le podium du BikingMan Corsica 2026
Damien Jeanjean 44h30
Julien Chorier 46h15
Simon Rambaud 51h13Le BikingMan poursuivra sa saison 2026 avec plusieurs étapes internationales prévues au Brésil, sur la Côte d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et au Pérou.