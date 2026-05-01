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Stonde di Vita avec… Isabelle Demoustier, propriétaire du parc de Saleccia


le Mercredi 27 Mai 2026 à 18:13

Isabelle Demoustier est propriétaire du @parc_de_saleccia depuis son ouverture en 2005. Chaque année, ce lieu dédié à la mise en valeur du patrimoine végétal corse accueille 37 000 visiteurs. Elle nous a raconté l’histoire de ce lieu hors du temps.



Stonde di Vita avec… Isabelle Demoustier, propriétaire du parc de Saleccia






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