Calvi - Un saisonnier perd la vie après une violente altercation

Un drame s’est noué à l’aube ce mardi 26 mai dans le quartier du Loreto, à Calvi. Une altercation survenue à proximité de la chapelle Notre-Dame du Loreto a coûté la vie à un homme de 29 ans, touché par plusieurs coups d’arme blanche. Un suspect a été interpellé quelques instants plus tard et placé en garde à vue.

Les faits se sont produits peu après 5 heures mardi matin, dans cette rue située au-dessus de l’hôtel de ville. Selon les premiers éléments de l’enquête, une dispute aurait éclaté entre deux hommes employés comme saisonniers dans la cité balanine. Pour des raisons qui restent à déterminer, l’échange aurait rapidement dégénéré.

À l’arrivée des secours, la victime, grièvement blessée, n’a pu être sauvée. Le décès a été constaté sur place. Originaire d’Alsace, le jeune homme travaillait depuis plusieurs saisons dans un établissement du port de Calvi.

Très rapidement, un important dispositif de gendarmerie a été déployé autour de la scène. Les techniciens en identification criminelle ( TIC) ont procédé durant plusieurs heures aux constatations nécessaires, tandis que le secteur était entièrement sécurisé afin de permettre le travail des enquêteurs.

Dans le même temps, un homme d’une trentaine d’années a été interpellé dans le centre-ville par les hommes du PSIG. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Bastia.

L’enquête, confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Calvi sous l’autorité du parquet de Bastia, devra désormais établir avec précision le déroulement des faits, les circonstances ayant conduit à cette issue tragique ainsi que les éventuelles responsabilités de chacun.