À Ajaccio, les enfants renouent avec la magie de l’écriture lors de la Fête de l’écrit

Très vite, l’idée d’une lettre tournée vers l’intime et le temps long s’impose. Les élèves devront écrire… à eux-mêmes, dans dix ans. « Cette sacralisation de l’écrit à travers la lettre, j’ai vraiment trouvé ça beau », confie-t-elle. « Les élèves sont partis sur une lettre à eux-mêmes dans dix ans et je trouve l’idée magnifique. »



Dans une époque dominée par les messages instantanés et les écrans, l’enseignante voit dans cette initiative un moyen de réhabiliter une écriture plus profonde, plus durable. « Ils écrivent beaucoup aujourd’hui, parfois de très belles choses, mais il faut qu’ils retrouvent cette idée que l’écrit sur papier reste gravé dans le marbre. »



Des ateliers pour écrire, rêver… et transmettre



Autour des tables installées dans le bureau de poste, les enfants passent d’un atelier à l’autre. Certains découvrent les subtilités de la calligraphie, d’autres rédigent une carte postale ou s’essaient aux jeux de mots. Lucas apprécie aussi l’expérience, même si l’écriture demande parfois un effort inhabituel : « Ces ateliers sont très intéressants. J’aime bien écrire mais parfois ça fait un peu mal au poignet », sourit-il.



Au-delà de l’exercice scolaire, cette journée pousse surtout les élèves à se projeter, à réfléchir à leurs rêves et à leurs émotions. Une démarche que souligne le recteur de Corse, Rémi-François Paolini. « Derrière une carte postale, il n’y a pas que des mots ou des formes : il y a de l’émotion, il y a des sentiments », insiste-t-il. « Nos élèves vont écrire à des personnes aimées, ils se projettent aussi dans leur vie dans dix ans. C’est tout ce que permet l’écriture. »