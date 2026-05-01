Tournoi de l'ASPV - Du beau jeu et de l'émotion au Pruneddu

Mais avant d'évoquer ce baisser de rideau, la trentaine de formations devait passer, à partir de dimanche, par les phases de poules qui déterminaient, ce lundi, les niveaux Elite, pour les meilleures, et Honneur pour les suivantes.

Ainsi le Sud FC I, Bocognano, la JSB I et l'ASPV I accédaient au dernier carré Elite. Dans ces demi-finales, le Sud s'imposait face à Bocognano 2 à 0, alors que l'ASPV éliminait la JSB 2-1.

En lever de rideau de la finale Elite celle pour le 3e place revenait à Bonifacio aux dépens de Bocognano aux tirs au but.

Tout était en place pour la finale Elite entre le Sud Fc et l'ASPV, mais celle-ci tournait court. Ce derby de l'extrême sud entre les Moustiques et les Sudistes prenait fin lors de la première période, quand l'entraîneur Sudiste Khalid Harchaoui s'effondrait victime d'un malaise. Logiquement, la finale prenait fin, les jeunes joueurs, et les dirigeants décidaient de partager le Trophée, alors que Khalid était évacué vers la Clinique de l'Ospedale par les secours venus très rapidement sur les lieux.