Tournoi de l'ASPV - Du beau jeu et de l'émotion au Pruneddu

Mais avant d'évoquer ce baisser de rideau, la trentaine de formations devait passer, à partir de dimanche, par les phases de poules qui déterminaient, ce lundi, les niveaux Elite, pour les meilleures, et Honneur pour les suivantes.
Ainsi le Sud FC I, Bocognano, la JSB I et l'ASPV I accédaient au dernier carré Elite. Dans ces demi-finales, le Sud s'imposait face à Bocognano 2 à 0, alors que l'ASPV éliminait la JSB 2-1.
En lever de rideau de la finale Elite celle pour le 3e place revenait à Bonifacio aux dépens de Bocognano aux tirs au but.
Tout était en place pour la finale Elite entre le Sud Fc et l'ASPV, mais celle-ci tournait court. Ce derby de l'extrême sud entre les Moustiques et les Sudistes prenait fin lors de la première période, quand l'entraîneur Sudiste Khalid Harchaoui s'effondrait victime d'un malaise. Logiquement, la finale prenait fin, les jeunes joueurs, et les dirigeants décidaient de partager le Trophée, alors que Khalid était évacué vers la Clinique de l'Ospedale par les secours venus très rapidement sur les lieux.
Ainsi le Sud FC I, Bocognano, la JSB I et l'ASPV I accédaient au dernier carré Elite. Dans ces demi-finales, le Sud s'imposait face à Bocognano 2 à 0, alors que l'ASPV éliminait la JSB 2-1.
En lever de rideau de la finale Elite celle pour le 3e place revenait à Bonifacio aux dépens de Bocognano aux tirs au but.
Tout était en place pour la finale Elite entre le Sud Fc et l'ASPV, mais celle-ci tournait court. Ce derby de l'extrême sud entre les Moustiques et les Sudistes prenait fin lors de la première période, quand l'entraîneur Sudiste Khalid Harchaoui s'effondrait victime d'un malaise. Logiquement, la finale prenait fin, les jeunes joueurs, et les dirigeants décidaient de partager le Trophée, alors que Khalid était évacué vers la Clinique de l'Ospedale par les secours venus très rapidement sur les lieux.
Les tableaux
Elite
Quarts de finale: SFC I bat Ghisonaccia I 4-0, Bocognano bat ASPV IV 2-0, JSB I bat Costa Verde I 2-0, ASPV I bat GFCA 3-0
Demi-finale: SFC I bat Bocognano 2-0, ASPV I bat JSB I 2-1.
Finale pour la 3e place: Bocognano - JSB 2-2. Bonifacio vainqueur aux tirs au but 8 à 7.
Finale: rencontre interrompue: Trophée partagé
Honneur
Demi-finale: FSC II et Calvi II 0-0 SFC vainqueur aux tirs au but, Costa Verde II bat ASPV II 1-0.
Finale pour la 3e place: Calvi bat ASPV II 3-0
Finale Sud FC II et Costa Verde II 0-0. Costa Verde vainqueur aux tirs au but: 5 à 4
Le palmarès individuel
Meilleur gardien: Elite:Maxime Gay (JSB). Honneur: Gabriel Benedetti (Costa Verde)
Meilleur joueur: Elite: Faustina Ciabrini-Fazi (ASPV). Honneur: Evan Ribeiro (SFC)
Meilleurs Espoirs: Léo Guigli (ASPV) et Timéo Ribeiro (JS Calvi)
-
Un homme tué à Calvi, une enquête ouverte pour “homicide volontaire”
-
A màghjina - U celu gira, u mulinu Mattei ferma
-
U tempu in Corsica
-
Tennis : plus de 200 joueurs réunis à Lucciana pour les championnats de Corse 2026
-
Trail des 4 Chapelles - Jean-François Nesa domine le 16 km, Madani Iadadaine s’adjuge le 9,5 km