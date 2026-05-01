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Plage du Lotu - Touristes et vaches partagent le sable et les selfies


le Lundi 25 Mai 2026 à 15:18

Allongées tranquillement sur le sable de la plage du Lotu, des vaches se laissent approcher par des visiteurs venus immortaliser une scène rare des Agriate. Une image loin des incidents parfois relayés chaque été, et qui rappelle que la cohabitation entre animaux en liberté et estivants repose avant tout sur le respect mutuel. À condition, birn dûr, de respecter quelques règles simples…



(Vidéo Émilie Guyard)
 
Sur la plage du Lotu, dans les Agriate, la scène a presque quelque chose d’irréel. Des vaches allongées tranquillement sur le sable, au milieu des algues séchées, tandis que des estivants viennent poser à leurs côtés pour une photo-souvenir. Aucun signe de tension, aucune agitation : simplement quelques mètres partagés entre des animaux habitués depuis toujours à ce littoral et des visiteurs venus découvrir l’un des endroits les plus emblématiques de Corse.


L’image tranche avec les faits divers qui alimentent régulièrement les étés insulaires, lorsque des touristes sont encornés après avoir approché des bovins de trop près ou tenté des comportements imprudents. Car si les vaches des Agriate vivent au contact de l’homme depuis longtemps, elles restent des animaux en liberté, dont les réactions peuvent devenir imprévisibles lorsqu’elles se sentent dérangées.


Mais cette vidéo rappelle aussi une autre réalité, bien plus fréquente : celle d’une cohabitation paisible. Sur les plages du Lotu ou de Saleccia, les bovins font partie du décor naturel au même titre que le maquis ou les dunes. Ils occupaient ces espaces bien avant l’arrivée massive des visiteurs estivaux.


À condition de respecter quelques règles simples - garder ses distances, éviter les gestes brusques, ne pas chercher à nourrir ou provoquer les animaux - la présence des troupeaux se déroule généralement sans incident. Et ces scènes deviennent alors l’un des symboles d’une Corse encore sauvage, où la nature conserve sa place jusque sur les plages les plus fréquentées.





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