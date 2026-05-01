A màghjina - Lavasina, locu di fede è di pace
Entre mer turquoise et montagne couverte de maquis, le village de Lavasina offre l’une des vues les plus emblématiques du Cap Corse. Au bord de la plage de galets se dresse le sanctuaire marial de Sanctuaire Notre-Dame de Lavasina, haut lieu de pèlerinage et de recueillement depuis des siècles. Dans le calme d’un matin d’été, entre lumière éclatante et silence méditerranéen, ce paysage résume à lui seul l’âme du Cap : une terre de spiritualité, de beauté sauvage et d’attachement profond à ses traditions.
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