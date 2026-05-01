Première édition d’A Fiera di a Trinità : Frassetu relance sa tradition les 30 et 31 mai

- Marie, Alex, pourquoi avoir choisi de relancer A Fiera di a Trinità cette année ?

Marie Présidente de l’association A Frassitana : « Pour nous, ce n’est pas juste une foire. C’est la mémoire de notre village et de nos traditions.Pendant longtemps, cette fête patronale a rassemblé les habitants et lesgénérations autour de la transhumance, de l’artisanat et de la convivialité. Nous voulions faire renaître cet esprit, offrir à Frassetu et à la Piève, un événement qui rassemble l’ensemble des générations. »





- Qu’est-ce qui attend les visiteurs pour cette première édition ?

Alex vice-président de l’association A Frassitana : « Nous avons imaginé une expérience complète réunissant 32 artisans et producteurs locaux engagés en circuit court. Au programme : gastronomie, musique, animations et ateliers pour tous les publics. Grâce à nos partenariats, les visiteurs pourront également découvrir une sélection de boissons locales, notamment bières et vins, et profiter d’une offre de restauration proposée tout au long de l’événement »





- Et les activités ?

Marie : « Nous avons organisé des balades à cheval et une démonstration de fabrication du brocciu mais aussi des randonnées pour découvrir les alentours et d’autres surprises. Toutes ses activités sont réalisées par des acteurs de la Piève de l’Ornano et du Taravu. Le samedi soir, un concert exceptionnel réunira les enfants du Taravu de l’Ateddu di cantu di Campu en première partie, suivis du groupe Primavera. Et le dimanche, la messe de la Sainte Trinité rassemblera trois confréries issues du Taravu, un moment fort de ferveur et de tradition. »



- Pourquoi est-ce important pour le village et la région ?

Alex : « Les traditions ne survivent pas seules, elles vivent grâce à l’engagement de chacun. Cette foire, c’est redonner un battement de cœur à Frassetu, soutenir nos artisans et producteurs, et montrer que nos racines perdurent grâce aux jeunes générations. »





- Un dernier mot pour les habitants et visiteurs ?

Marie : « Venez nombreux, partagez, découvrez et amusez-vous ! A Fiera di a Trinità, c’est bien plus qu’un événement, c’est une expérience pour toute la famille, un moment où le passé et le présent se rencontrent. Nous avons hâte de vous accueillir les 30 et 31 mai à Frassetu. »