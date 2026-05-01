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Trail - 7e édition d'Acqua è Rocca di U Cavu  18/05/2026

Trail - 7e édition d'Acqua è Rocca di U Cavu
Les passionnés de Trail ont rendez-vous ce dimanche dans la vallée du Cavu pour la version 2026, de l’Acqua è Rocca di U Cavu. Une épreuve qui se déroulera dans un site de toute beauté et une fois de plus le Team Altore Trail Origins avec la Punta Bunifazinca ont tout mis en œuvre pour que ce rendez-vous soit une réussite. 

Trois distances sont proposées, tout d’abord une longue de 35 kilomètres, U Giru di U Cavu, pour  2.200 mètres de dénivelé positif, un trail  intermédiaire Essenza di Cavu de 22 kilomètres pour 1.400m de D+, et enfin un trail plus court Sapara è Carbunari de 12 kilomètres pour quand même 800 mètres de dénivelé positif.

Comme de coutume les parcours seront revus, inédits et secrets. Un unique départ sera donné à 8h30 du parc aventure A Tyroliana.

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