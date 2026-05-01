MEDIATHEQUE DES CANNES
- mercredi 20 mai à 10h30 : atelier créatif "Masque africain" (4 ans +)
- mercredi 20 mai à 14h : atelier créatif "Autoportrait" (9 ans +)
- vendredi 22 mai à 16h : atelier d'écriture animé par Yassi Nasseri (Tout public)
- samedi 23 mai à 10h : atelier d'écriture animé par Yassi Nasseri (Tout public)
- samedi 23 mai à 10h30 : atelier créatif "Pantins-insectes en carton" (5 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30
MEDIATHEQUE DES CANNES "ATELIERS NUMERIQUES"
- vendredi 22 mai à 18h : soirée Games (Intergénérationnel)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR
- Défi lecture du mois de mai "Lire un documentaire de la sélection" (Public adulte)
- durant tout le mois de mai : Ciné-Club "Réserve ta séance" (Tout public)
- vendredi 22 mai à 17h15 : Book Club jeunesse (8/12 ans)
- samedi 23 mai à 10h : initiation au tricot et au crochet (Public ado/adulte)
- samedi 23 mai à 10h30 : activités ludo-éducatives parents/enfants (5/7 ans)
- samedi 23 mai à 14h : atelier théâtre (8 ans +)
- samedi 23 mai à 16h : le rendez-vous littéraire du mois animé par Raphael Lahlou "Le portrait dans la littérature" (Public ado/adulte)
- samedi 23 mai à 17h30 : Club de lecture adultes
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA
- mardi 19 mai à 10h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors
- mercredi 20 mai à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors
- vendredi 22 mai à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors
- vendredi 22 mai à 13h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors
- samedi 23 à 10h30 : Bureautique : initiation LibreOffice Calc/Writer (Public adulte)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40
MEDIATHEQUE SAINT JEAN
- mercredi 20 mai à 10h30 : multi-activités "Lecture, jeux et créations" (3/6 ans)
- mercredi 20 mai à 14h : "Jeux de société" - 6 ans +
- jeudi 21 mai à 19h : atelier jeu de cartes "Nuits Magic : perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)
- jeudi 21 mai à 20h : "La nuit du puzzle" puzzle collaboratif 1000 à 2000 pièces (15 ans +)
- vendredi 22 mai à 14h : "Friday movies" (Public adulte)
- samedi 23 à 10h : "Disney Club" (Public familial)
- samedi 23 à 10h : atelier jeu de cartes "Pokemon : initiation et perfectionnement" animé par l'association LudiK (8 ans +)
- samedi 23 mai à 13h : atelier jeu de cartes "Magic : initiation et perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)
- samedi 23 mai à 14h : cours de japonais avec l'association Uminokaze (8 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81
MEDIATHEQUE DES 3 MARIE
- mercredi 20 mai à 15h : atelier créatif "En attendant l'été..." animé par Lily's Stories (3/6 ans)
Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50
MEDIATHEQUE DES 3 MARIE "ATELIERS NUMERIQUES"
- mardi 19 mai à 11h : "Fourre-tout numérique" (Public débutant)
Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50