L’association Point de Suspension organise, en partenariat avec Fina Tawa, une soirée solidaire baptisée « Direction l’Afrique » le samedi 30 mai 2026 à partir de 18 heures, dans ses locaux situés terre-plein central de la gare à Ajaccio.



Au programme : contes, musique, voltige, atelier danse avec Awa et bal animé par Radio Bouiboui. L’entrée est fixée à 10 euros, tout comme le repas proposé sur réservation, un attiéké accompagné de légumes et de viande aux oignons.



Les bénéfices de la soirée permettront de financer une maternité itinérante, la clinique Wolobougou, au Burkina Faso.



Réservations conseillées au 06.61.36.65.08.

