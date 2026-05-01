Collège Orabona de Calvi : un prix national et trois labels eTwinning pour les élèves

Une centaine d’élèves du College Jean-Félix Orabona ont été mis à l’honneur ce mercredi matin lors d’une cérémonie de remise des labels de qualité eTwinning et des diplômes, organisée au sein de l’établissement. Entourés de leurs enseignants, des représentants de l’Éducation nationale et de nombreux partenaires institutionnels, les collégiens ont célébré plusieurs années d’engagement dans des projets européens collaboratifs, récompensés cette année par trois labels de qualité eTwinning ainsi qu’un prestigieux prix national.

Portés par cinq groupes de langue espagnole et leur enseignante Daria Stebe, ces projets ont été menés avec des établissements partenaires d’Espagne et de Slovénie grâce à la plateforme eTwinning, intégrée au programme Erasmus+ de l’Union européenne. Au total, plus d’une centaine d’élèves ont participé à ces échanges autour de thématiques aussi variées que l’environnement, la citoyenneté européenne, le patrimoine culturel, le changement climatique ou encore l’art urbain.

Dans une salle attentive et investie, le principal du collège, Arnaud Cohade, a rappelé que ces projets dépassaient largement le simple cadre scolaire ou celui du voyage éducatif. « eTwinning et Erasmus, ce n’est pas seulement une caisse qui finance des séjours. L’objectif est de faire échanger et coopérer des élèves de différentes cultures et nationalités pour construire un message d’espoir porté par la jeunesse », a-t-il souligné. Dans un contexte international qu’il qualifie « d’angoissant » pour les jeunes générations, le chef d’établissement a insisté sur la nécessité de « rapprocher les individus par la connaissance » afin de contribuer à « éviter les guerres et apprendre à vivre ensemble ».

Le principal a également salué l’engagement de toute la communauté éducative autour de ces projets européens, mettant particulièrement à l’honneur Daria Stebe, enseignante d’espagnol et référente Erasmus de l’établissement. « Ces projets engagent tout le collège Orabona », a-t-il rappelé, évoquant également la mobilisation des personnels administratifs et des anciens élèves venus assister à la cérémonie.



Présente à Calvi, Patricia Godani, déléguée académique aux relations européennes et internationales et à la coopération de l’Académie de Corse, a félicité les élèves pour leur implication dans « une autre manière d’apprendre ». « Vous êtes là pour devenir des citoyens éclairés. Ces projets vous permettent d’apprendre autrement, avec une ouverture culturelle, européenne et internationale essentielle », a-t-elle déclaré, saluant le dynamisme du collège dans sa politique d’ouverture sur l’Europe.



Même satisfaction du côté de Nadine Battistelli, correspondante académique eTwinning, qui a rappelé l’ampleur prise par le dispositif en Corse. « Aujourd’hui, près d’une centaine d’établissements scolaires corses participent à eTwinning, avec plus de 400 enseignants engagés dans des projets pédagogiques européens », a-t-elle expliqué. Elle a également souligné l’exigence nécessaire à l’obtention d’un label de qualité, attribué après évaluation par une commission nationale d’experts pédagogiques.



L’émotion était également palpable dans les propos de Fabienne Crastes, inspectrice pédagogique régionale d’espagnol, venue retracer le parcours exceptionnel de Daria Stebe au sein du programme eTwinning. En quatorze années d’engagement, l’enseignante a obtenu pas moins de 56 labels de qualité nationaux, dont 39 labels européens. « À travers ces projets, les élèves découvrent la saveur des savoirs, le plaisir d’apprendre et de partager avec d’autres cultures », a-t-elle souligné. Avant d’ajouter : « Rencontrer l’autre, c’est aussi contribuer à construire la paix».



Très émue, Daria Stebe a tenu à associer pleinement les élèves à cette réussite. « Les labels de qualité n’existeraient pas sans votre engagement et votre participation active », leur a-t-elle lancé. L’enseignante a insisté sur l’investissement collectif des collégiens, leur enthousiasme et leur curiosité. « Quand vous arrivez en classe et que vous demandez : “Madame, on fait eTwinning aujourd’hui ?”, cela montre votre motivation».



Au cours de la cérémonie, plusieurs groupes d’élèves ont présenté leurs travaux devant l’assemblée. Les projets primés ont notamment porté sur la préservation de l’environnement à travers les quatre éléments naturels, l’eau, l’air, la terre et le feu, mais aussi sur le patrimoine culturel et l’identité régionale. Réalisés en espagnol, français et anglais, ces projets ont donné lieu à des productions collaboratives numériques, des visioconférences internationales, des recherches documentaires, des interviews et des créations interactives.

Les élèves de la classe Défense et sécurité globale ont notamment présenté un projet autour du patrimoine culturel et des traditions corses et espagnoles. D’autres groupes ont travaillé sur la préservation de l’eau, thème qui a valu au collège un prix national eTwinning dans la catégorie collège. Une distinction particulièrement rare, comme l’a rappelé Clara Richard, élève de troisième. « Il faut arriver premier au niveau national. Deux élèves sont même montées à Paris au ministère de l’Éducation nationale pour présenter le projet et recevoir le prix».

Au-delà des récompenses, cette cérémonie a surtout illustré l’ambition portée par le collège Jean-Félix Orabona : faire de l’ouverture européenne un véritable levier pédagogique, citoyen et humain. Une dynamique saluée unanimement par les différents intervenants, convaincus que ces projets participent à former des jeunes plus ouverts sur le monde, conscients des enjeux contemporains et capables de dialoguer au-delà des frontières.