À Bastia, « Carrozzu in Bastia » confirme son succès populaire malgré une météo capricieuse

Dès la matinée, les équipes ont investi le village installé sur le site pour les essais libres, pendant que les visiteurs profitaient des animations musicales, des stands de restauration et des structures mises à disposition des familles. À midi, l’inauguration officielle et la présentation des partenaires ont lancé officiellement la journée avant la traditionnelle parade des « Carrozzi », organisée en début d’après-midi.





Comme lors des précédentes éditions, le public a pu découvrir des engins aussi originaux qu’improbables, construits à partir de matériaux de récupération : planches de bois, roues de tondeuses, pièces détournées et accessoires décoratifs rivalisaient d’inventivité. Le vote du public pour le meilleur look a une nouvelle fois suscité de nombreux échanges le long du parcours.

À 14 heures, le grand départ de la course a été donné sur les 300 mètres du tracé aménagé dans le parc. Un parcours technique comprenant une chicane et un tremplin, chronométré par Sport Timer. Sans moteur, les concurrents se sont élancés grâce aux pousseurs placés au départ avant de tenter de réaliser le meilleur temps sous les encouragements des spectateurs massés derrière les barrières.

Jusqu’à cinquante véhicules pouvaient participer à cette édition - une vingtaine seulement a été retenue - dans le respect des règles imposées par l’organisation : présence obligatoire d’un système de freinage, d’une direction fonctionnelle et port du casque pour tous les pilotes. L’événement restait ouvert à tous les âges, sous réserve d’autorisation parentale pour les plus jeunes.





Au-delà de la compétition, « Carrozzu in Bastia » a une nouvelle fois mis en avant l’esprit familial et intergénérationnel qui fait son succès depuis sa création, comme n'a pas manque de le souligner Gilles Secchi, l'un de ses concepteurs qui a mis, égaleme,nt, l'accent sur le soin mis à la sélection des concurrents qui ont pris le départ. " On a un peu le mauvais temps, un peu de vent nptamment,, mais ça devrait le faire quand même. O n a une vingtaine de participants cette année, comme la saison passée, mais avec 18 abandond quand même: c 'est vrai que'on a un cahier des charges qui est costaud, et que l'on surveille le moindre de petit détail. M ais bon après on peut faire des trucs simples aussi, En fait, pour nous ce "Carrozzu in Bastia" c'est plus une ambiance familiale, de la rigolade et style carnaval, où il faut se déguiser. Plus que la vitesse, c'est vraiment un événement conçu pour s'amuser en famille".

Plusieurs équipes réunissaient, en effet, grands-parents, parents et enfants autour de projets construits ensemble pendant plusieurs semaines.





En fin d’après-midi, les organisateurs ont procédé à la remise des récompenses. Des prix ont distingué les équipages les plus rapides, les véhicules les plus esthétiques ainsi que le prix du public. Un trophée humoristique de « la plus belle chute » a également été attribué. Tous les participants sont repartis avec des médailles et des tee-shirts souvenirs.

La soirée devait ensuite se prolonger autour des animations et du concert du groupe Eppò, venu clôturer cette troisième édition qui confirme l’ancrage de « Carrozzu in Bastia » dans le paysage des manifestations festives bastiaises.